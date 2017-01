Abre investigación la FMF con relación al caso Puebla-Monterrey

Ciudad de México. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación por los hechos que se dieron en el túnel del estadio Cuauhtémoc al final del partido ante Puebla y Monterrey, disputado el pasado domingo.

Al final de dicho encuentro, el presidente del cuadro “Camotero”, Carlos López Chargoy, expresó su molestia hacia el trabajo que realizó el árbitro central Adalid Maganda.

Dicho silbante, que hizo su debut en el Máximo Circuito, señaló un penal cerca del final del encuentro y que le dio el triunfo al cuadro de Monterrey.

La Disciplinaria analizará las pruebas presentadas y tomará una determinación a lo sucedido en este cotejo correspondiente a la fecha uno del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

–SE ARMA SANTOS–

Torreón, Coahuila, Enero 10 – . Los jugadores Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado fueron presentados este martes como los últimos refuerzos de Santos Laguna, de cara al Torneo Clausura 2017 de la Liga MX que inicia este fin de semana.

Luego de unos días de descanso por su participación con el América, su anterior equipo, en la final del Apertura 2016 y en el pasado Mundial de Clubes en Japón, ambos futbolistas se pusieron a disposición del técnico José Manuel de la Torre.

En sus primeras declaraciones como elementos del conjunto lagunero, el mediocampista Martínez externó la inconformidad sobre su salida del América cuando aún estaban en competencia, lo cual le molestó sobremanera.

“La verdad que en su momento me enfadé un poco por la forma en que se dio, pero a la vez contento porque que te tomen en cuenta en otro equipo antes de que termine un campeonato es importante”, expresó.

Dijo que “los rumores se daban pero no había nada concreto, yo defendía otros colores y mi cabeza estaba en competencia pero luego de que se dio todo me contacté con la gente de Santos y quedó todo arreglado; muy feliz por estar acá, vengo a aportarle al club”.

Recordó que aunque no fue tomado en cuenta por el técnico argentino Ricardo La Volpe en los últimos partidos, siempre apoyó al equipo desde la banca, además de que son decisiones que se respetan, pero ahora le da la vuelta a la página.

“Yo desde afuera estuve alentando, no me tocó jugar pero es parte de esto, hay que aceptar las decisiones y ahora hay que dar vuelta a la página, estoy en otro equipo y mi meta es tratar de ganar todo con Santos y llegar a un campeonato”, expresó.

En su oportunidad, Alvarado señaló que su llegada al conjunto de La Comarca le servirá para adquirir más experiencia y tratar de consolidarse en el balompié nacional, además de que llega bien en lo físico.

“Es una gran oportunidad para mostrar que, si se me dan los minutos, puedo jugar y hacer las cosas bien, puedo consolidarme; todo esto me ayuda también para regresar a la selección e ir para arriba”, confió.