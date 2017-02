Absolutamente falso, invasión de tropas EU, dice boletín presidencial

Cd. de México, Febrero 02 – . La Presidencia de la República desmintió que en la llamada telefónica al presidente Enrique Peña Nieto, el viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con enviar tropas a México.

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo: ‘‘Es absolutamente falso’’, y además subrayó que en ningún momento el presidente Peña fue motivo de humillación o maltrato por parte del empresario republicano.

En tanto, en Washington, fuentes de la Casa Blanca comentaron por separado a la Agencia France Press (Afp) y a la cadena de televisión CNN que la versión de que hubo una amenaza de enviar tropas a México era absolutamente falsa.

Además, la televisora dio a conocer otra transcripción de la conversación telefónica entre ambos mandatarios. Ahí, Trump habría dicho: ‘‘Tienen ustedes a hombres bastante malos en México, por lo que tal vez necesiten ayuda. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos en grande, pero hay que ponerlos fuera de combate. Ustedes no han hecho un buen trabajo poniéndolos fuera de combate’’.

Por su parte, Jim Acosta, reportero asignado por CNN a la Casa Blanca, comentó en su cuenta de Twitter: ‘‘Los reportes de amenazas del presidente (Trump) de invadir a México son falsos e incluso el gobierno mexicano está disputando (desmintiendo) esos reportes’’. A su vez, el corresponsal de Afp comentó en Twitter: ‘‘La Casa Blanca me dice que el presidente Trump no amenazó con invadir México’’.

Por su parte, el vocero Eduardo Sánchez dijo que, como se informó ese día, los mandatarios reconocieron sus diferencias sobre diversos temas, ‘‘pero también expresaron el deseo de ambos para mantener un diálogo para lograr acuerdo entre México y Estados Unidos’’. En ningún momento se habló de tropas durante la conversación por teléfono; tampoco alguna amenaza, ‘‘ni el presidente Trump dijo semejante cosa’’, insistió.

En dos entrevistas radiofónicas, Sánchez aseguró, a pregunta expresa, que Trump ni humilló ni le levantó la voz al presidente Peña. ‘‘No, absolutamente no. El tono fue amable; es una conversación entre dos mandatarios, entre dos jefes de Estado, en donde desde luego se habló de diferencias de puntos de vista absolutamente distintos respecto de diferentes temas, pero el tono fue el que debe existir entre dos líderes de dos naciones’’.

Y respecto a si lo del envío de tropas habría sido una sugerencia u ofrecimiento de Trump al mandatario mexicano, indicó: ‘‘No que yo sepa, y desde luego Estados Unidos y México son países absolutamente independientes, soberanos y cada uno actúa en sus propias atribuciones y en sus propios territorios’’. Señaló además que recibió información de que la propia Casa Blanca ya había desmentido esa información.

Sánchez precisó que en la conversación telefónica sólo estuvieron presentes el presidente Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. También ‘‘había una traductora, hasta donde yo sé, del lado del presidente Trump para traducir simultáneamente lo que en español decía el presidente Peña Nieto, quien consultaba directamente lo que Trump le decía’’.

También rechazó veracidad a la especie de que funcionarios de México y Estados Unidos se habrían reunido el martes en la frontera sur mexicana para discutir temas de seguridad, como consignaron algunas agencias. Insistió en que la propia Casa Blanca había indicado que la información ‘‘que se está manejando es absolutamente falsa. Desde luego que lo creemos porque es falso y nos consta que es falso’’.

A su vez, la cancillería mexicana envió una carta a la agencia de noticias Ap para desmentir la información contenida en uno de sus despachos sobre la conversación telefónica entre Peña Nieto y Trump.