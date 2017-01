Agradece públicamente Trump a la Ford cancela nueva planta en México

Washington, Enero 04 – . El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy públicamente a la automotriz Ford por cancelar sus planes de construir una planta en México y optar por invertir en territorio estadunidense.

Gracias a Ford por descartar su nueva planta en México y crear 700 nuevos empleos en Estados Unidos. Esto es solo el comienzo, hay mucho más por venir”, escribió el magnate en su cuenta de Twitter.

Ford Motor Co anunció por sorpresa el martes que cancelará una inversión de mil 600 millones de dólares en una fábrica en México y que usará 700 millones de dólares para una planta en Michigan, tras ser muy criticada por Trump, quien además amenazó a General Motors (GM) con un “gran impuesto” por ensamblar autos al sur de la frontera.

El presidente ejecutivo de Ford, Mark Fields, dijo que la decisión es un “voto de confianza” en Trump, pero que principalmente se debe a una caída en la demanda de autos pequeños en América del Norte y que la empresa habría tomado la misma decisión si el republicano no hubiese sido elegido.

La intimidación al sector del automóvil mostró que Trump podría hacer más que cualquier otro presidente de EU moderno para influir en las decisiones empresariales.

Ford cancelará sus planes de mil 600 millones de dólares para construir una nueva planta en San Luis Potosí en México que iba a producir modelos pequeños, un proyecto que Trump había descrito como una “vergüenza absoluta”.

Después del anuncio de la automotriz, el dólar cerró en 21.05 pesos mexicanos a la venta en el mercado interbancario, un mínimo histórico.

De acuerdo con el Banco de México, el peso sufrió una caída de 1.49 % frente a la cotización del lunes.

La segunda mayor automotriz de Estados Unidos informó que fabricará nuevos autos eléctricos, híbridos y autónomos en la planta de Flat Rock, en Michigan, lo que creará 700 puestos de trabajo.

En un tuit publicado horas antes de la decisión de Ford, Trump dijo:

General Motors está enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en México a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. ¡Háganlo en Estados Unidos o paguen un gran impuesto fronterizo!”.

GM, la mayor automotriz de Estados Unidos, dijo que fabrica el modelo Cruze en Coahuila en México como parte de una estrategia mundial, y no para venderlo en Estados Unidos.

El Gobierno de México lamentó la decisión de Ford y dijo que está seguro de que la compañía reembolsará cualquier costo asociado a la inversión.