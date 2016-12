Alerta veterinaria; la epidemia de garrapata es de riesgo para humanos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Diciembre 27 – . La nueva pastilla-medicamento para combatir garrapatas y pulgas en canes, sostiene una aceptable demanda de compra con éxito en clínicas veterinarias, debido a que no sólo previene sino combate y elimina este tipo de plagas.

El médico veterinario zootecnista, Víctor Manuel Garza Delgado, , dijo que la epidemia de garrapatas en mascotas caninas, atraída fuertemente en esta temporada debido a las lluvias, mantiene a este tipo de canídeos en un estado de riesgo, pero así también al ser humano al propagarse en los hogares.

“Este medicamente en pastilla apenas fue comercializado en el mercado y no solamente permite prevenir las epidemias de garrapata, sino las impide y una sola pastilla en el perro lo mantiene libre del contagio durante tres o cinco meses”, dijo.

Afirmó que este novedoso de medicamento, ha atraído a un gran número de clientela pues evite el contagio en sus mascotas o bien elimina las garrapatas y mantiene limpio el animal de tres a cinco meses.

Explicó que es una sola dosis la que se le da al canino para así desparasitarlo y curarlo, además de evitar que el contagio de garrapatas y pulgas se propague por los hogares de los dueños de las mascotas.

Para asesoría de propietarios de mascotas, dijo a conocer el domicilio de su consultorio veterinario, Madero 1602, entre Comonfort y 20 de Noviembre, donde también la mayoría de los clientes no sólo acuden por el contagio de sus mascotas, sino además porque se extiende como epidemia en sus hogares.

El medico Garza Guerrero dijo que la atención a las mascotas con problemas de garrapatas, es sencilla, pues se recibe al animal, se le baña, se le aplica el tratamiento e inmediatamente se le entrega totalmente limpio a su dueño.