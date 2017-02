Alto rezago en educación, pulveriza apoyo: Patronato

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 23 – . Menos aportaciones millonarias a partidos políticos y más apoyo a la educación, demandó José Cruz de la Luz Paz, presidente del Patronato del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, al considerar es una coyuntura letal para el desarrollo.

Hizo saber debido a esas altas deficiencias en la política de gobierno, se vive una impreparación educativa que infla la pobreza y enfila hacia la mediocridad en el desempeño laboral y donde no quedan exentos los políticos.

Mencionó que las acciones de las autoridades para abatir el rezago educativo, actualmente se enfocan a lo básico, sin observar la parte media y mucho menos los centros universitarios para crear nuevos profesionistas.

Citó como ejemplo los ingresos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde en cada periodo de inscripción hacen fila de ingreso 105 mil aspirantes y de los cuales sólo lograr ingresar cinco mil.

“¿Y qué sucede con los 105 mil que no alcanzaron ingreso? ¿Qué es de ellos? Sin duda serán la mayoría nuevos ninis en el país, pues en un número muy reducido habrían logrado acceso a otro centro universitario, cuya carrera profesional no era la que buscaban originalmente”, dijo.

Remarcó al citar que una buena reducción de los millonarios recursos a los partidos políticos sería la gran salvación para sacar del bache al sector educativo y generar una serie de oportunidades que permitan empleo y mejor economía.

De la Luz Paz, observó que si bien a las autoridades de Gobierno Municipal se les reconoce su generosa aportación a la educación, dadas las altas carencias acumuladas por largos años, en menor cuantía atienden educación medida y profesional.

“Fácilmente Nuevo Laredo tendría un rezago en educación de alrededor de 35 años, es por ello que todo esfuerzo parece insuficiente y más aún que no queda lo necesario para impulsar la parte media y superior de la educación”, asentó.