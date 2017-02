AMLO: Si demuestran que Duarte me daba dinero, me voy de la política

Cd. de México, Febrero 23 – . El líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, retó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a que compruebe que recibió dinero del ex mandatario, Javier Duarte de Ochoa.

Dijo que, en caso de que demuestre que efectivamente recibía recursos del ex mandatario de Veracruz, se retirará de la política.

Que él (Yunes Linares) demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro […] Nunca vi a Duarte, no lo conozco”, afirmó AMLO.

Asimismo, dijo que, si no logra comprobarlo, el gobernador de Veracruz deberá dejar el cargo.

Así le pido al señor Yunes Linares que si no es cierto que él deje la gubernatura de Veracruz, que deje el poder que ostenta, porque no le está haciendo ningún bien al pueblo de Veracruz […] Ahí va ese reto respetuoso para que me conteste de inmediato, que dé a conocer las pruebas, si no, que se vaya”, agregó.

La respuesta de Miguel Ángel Yunes no se hizo esperar.

En sus redes sociales subió un video donde le dice a López Obrador que es “un vividor de la política” al afirmar que López Obrador y su movimiento recibieron dos millones y medio de pesos mensuales para no cumplir la amenaza de dejar a los pobladores de Coatzacoalcos sin agua, cerrando las válvulas de agua de la presa Yuridia.

Sí te lo voy a demostrar […] tú (AMLO) y tu movimiento recibían dos millones y medio de pesos mensuales de Duarte, y la razón era la amenaza de dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos, cerrando las válvulas de la presa Yuribia.

Asimismo, aseguró que, durante la campaña electoral de 2016, Andrés Manuel se puso de acuerdo con Duarte, a través del ex operador financiero del entonces gobernador de Veracruz, Gabriel Deantes.

Ahí está en una grabación que vamos a subir en un rato más, y en ese acuerdo con Duarte, nombraron a tu cuñada, a la esposa de tu hermano, Carol Yesica Moreno Torres, como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría con más recursos en Veracruz. Ese eres tú, López Obrador”, sentencia.

Yunes Linares cuestionó a López Obrador por no denunciar a Javier Duarte. “Yo sí lo hice, eh, y he logrado recuperar hasta el día de hoy más de mil 300 millones de pesos para los veracruzanos; he presentado denuncias, me dediqué muchos años a investigar la corrupción en Veracruz […] A diferencia de ti, yo sí soy un hombre recto, no soy un vividor de la política, si tienes vergüenza, renuncia, ya te demostré que efectivamente recibiste dinero de Duarte”, dijo.

YA NO SE DEJEN CHOREAR: AMLO

En un encuentro con la prensa, al inicio de una gira de tres días en Veracruz, Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los medios para que “ya no se dejen llevar por Yunes”.

Me llama mucho la atención de que los medios de información en Veracruz, no todos desde luego, están muy alineados con Yunes Linares, ahora Yunes se ha dedicado a dar cinito, todo es enseñar que ya encontraron nueva de Duarte, y qué barbaridad, Duarte, pero él también, Yunes es un corrupto […] Lo que yo estoy viendo es que Yunes maicea a los medios de comunicación”, dijo.

DESEQUILIBRADO MENTAL: YUNES LINARES

Miguel Ángel Yunes calificó de desequilibrado mental y corrupto al líder nacional de Morena.

A través de un video, el mandatario aseguró que el dos veces candidato a la presidencia de México mostró su verdadero rostro de “autoritarismo” y “corrupción” después de que su administración localizó una bodega en el municipio de Córdoba con presuntos documentos que involucran al ex Gobernador estatal, Javier Duarte.