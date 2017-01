Angela Merkel, canciller alemana, otra que se suma en cotnra de Trump

Bruselas, Enero 17 – . Los líderes europeos, con Angela Merkel y François Hollande al frente, apelaron ayer a la “unidad” y a tomar su destino “en mano”, ante las críticas contra la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los europeos tenemos nuestro destino en nuestras propias manos. Voy a continuar comprometiéndome para que los 27 Estados miembros (ya sin Reino Unido) trabajen juntos mirando al futuro”, dijo la jefa del gobierno alemán, criticada por Trump por su política migratoria.

A su vez, el presidente francés Hollande replicó que la Unión Europea “no necesita consejos externos para decirle lo que tiene que hacer”.

Aquí lo afirmo, Europa estará siempre dispuesta a continuar con la cooperación transatlántica, pero esta será determinada en función de sus intereses y de sus valores”, declaró Hollande al condecorar en París a la embajadora saliente estadunidense, Jane Hartley.

La Unión Europea seguirá unida. Estoy 100% segura de ello”, reaccionó por su lado la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, al término de una reunión de cancilleres de la UE.

En declaraciones a los diarios The Times y Bild, Donald Trump consideró una buena decisión la salida de Reino Unido del bloque y pronosticó que “otros países dejarán” la UE, según él, por culpa de la crisis migratoria.

Trump pronosticó también que el Brexit será un “éxito” y anunció que se reunirá “muy rápidamente” con la primera ministra británica Theresa May, quien, según la prensa, abogará hoy por un divorcio “duro” con la UE en un esperado discurso.

Trump también calificó de “obsoleta” a la OTAN, de la que forman parte 22 de los 28 países del bloque europeo, a los que reprochó no pagar “lo que deberían”.

Sólo cinco de los 28 países de la OTAN (Estados Unidos, Reino Unido, Estonia, Grecia y Polonia) destinan al menos 2% de su PIB a gasto militar, como plantea la Alianza.

Para tratar de desactivar la preocupación, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró su “confianza absoluta” en que Washington respetará sus compromisos.

Trump también criticó las sanciones contra Rusia y el acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.

Desde Kiev, el vicepresidente estadunidense, Joe Biden, urgió a la comunidad internacional a “seguir unida contra la agresión rusa”.

Y sobre Irán, la UE reiteró su apuesta por seguir implementando este pacto “extremadamente importante, sobre todo para nuestra seguridad”, en palabras de Mogherini.