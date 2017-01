Anuncia Obras Públicas recarpeteo selectivo de calles en sector centro

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 20 – . A poco más de 15 días de haber iniciado el programa de bacheo en la ciudad, casi un centenar de baches han sido reparados bajo el nuevo sistema técnico de calidad que permitirá garantizar su durabilidad de reparación.

El programa de bacheo citadino, considerado como uno de los más ambiciosos debido a su efectividad, tiene una inversión de 36 millones de pesos en trabajos a realizar hacia los cuatro puntos cardinales de la ciudad y donde se incluye el recarpeteo de algunas calles del sector centro.

Rubén Gerardo Ramos García, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, declaró que las cuatros empresas constructoras asignadas a este tipo de reparación de pavimento, han mostrado efectividad del uso de los materiales para una mayor durabilidad de la corrección.

“El sector centro no solo tendrá bacheo sino también recarpeteo, algo que desde hace tiempo no se había realizado. Así también los trabajos alcanzarán hasta la Entrada Digna, por ejemplo desde los kilómetros 6, 7, hasta el 14”, apuntó.

Expuso que la utilización de seis y siete cuadrillas de trabajadores por parte de cada una de las cuatro empresas constructoras, han permitido avances en este programa que tiene una minuciosa verificación de calidad.

“A cada una de las empresas se la ha solicitado como aval el establecer una garantía de calidad que eventualmente es supervisada por un laboratorio de verificación de cada trabajo, externo a Obras Públicas”, comentó.

Asintió en que la indicación precisas del alcalde Enrique Rivas Cuéllar es el de dar la cobertura total de la ciudad en reparación de beches, pero también realizar la estricta supervisión para constatar trabajos terminados.

“Iniciando apenas hace aproximadamente dos semanas este fortalecido programa, efectivamente jamás había sido puesto en vigor, pues no solamente destaca por su monto de inversión, sino también que será aplicado de manera intensiva y bajo una estricta supervisión de calidad”, sostuvo.

Detalló Ramos García que para la realización de esta campaña intensa de bacheo por parte del Gobierno Municipal, fue sectorizada la ciudad, donde se incluye tanto el sector centro como sectores apartados de la periferia.

Hizo referencia a la supervisión de cada uno de los trabajos a realizar por las cuatro compañías especializadas en pavimentación a través del laboratorio de verificación con la finalidad de garantiza la calidad.

“De manera alterna serán seleccionados los sectores donde se practicó el bacheo y el personal del laboratorio, horadará un pequeño orificio en el pavimento para analizar la calidad y posteriormente taparlo de nueva cuenta”, dijo.