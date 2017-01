Apoyará Estado a organizaciones civiles para sus proyectos sociales

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Tamaulipas, Enero 20 – . Por instrucciones del C. Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, la Secretaría Bienestar Social (SEBIEN) en Tamaulipas y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) celebraron la primera reunión de trabajo para concretar la coinversión entre el gobierno estatal y federal, para el desarrollo de proyectos sociales a cargo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

La reunión estuvo encabezada por el secretario de SEBIEN, Gerardo Peña Flores; Víctor Cabrera, secretario particular de la titular de Indesol María Angélica Luna Parra y María de Lourdes Flores Montemayor, delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social; Enrique Salinas, subsecretario de Promoción y Participación Social de SEBIEN; Óscar de León Posada, responsable del programa de Coinversión Social de la Delegación de Sedesol Tamaulipas; Julio César Hernández Rodríguez, de Instituto Mante A.C y Karina de Alejandro, coordinadora de Vinculación y Articulación Ciudadana.

Con el monto que cada uno aportará se creará un programa de coinversión social para las OSC para el desarrollo de proyectos sociales y que beneficiará a organizaciones de Tamaulipas.

Con este programa se marcará un precedente histórico en el estado en atención a las actividades realizadas por las OSC formalmente constituidas.

También de manera alterna a este programa, se estará realizando actividades en apoyo a grupos organizados.

El programa de Coinversión Social trabajará bajos sus propias reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no obstante la selección de tipo de proyectos puede realizarse en función de la atención de las carencias sociales en las que la Secretaría de Bienestar Social tenga interés de abatir indicadores negativos.