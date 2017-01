Arranca la Liga MX y a novedad es abrir puertas a jugadores chilenos

Cd. de México, Enero 06 – . Los clubes mexicanos han dado un giro en las contrataciones de extranjeros al abrir las puertas a futbolistas chilenos –quienes atrajeron la atención después de haber sido bicampeones de la Copa América–. En el torneo Clausura 2017 que comienza este viernes habrá 19 jugadores de esa nacionalidad, de los cuales, al menos tres han sido seleccionados de su país.

En la reciente temporada, el andino Edson Puch, quien ha jugado con la roja, demostró su talento como goleador con el Necaxa al marcar nueve tantos en 21 encuentros, y en este campeonato lo acompañará con los Rayos su compatriota Nicolás Maturana, quien llegará procedente de la Universidad de Chile.

Así, el conjunto de Aguascalientes tendrá a cinco chilenos y será el equipo con el mayor número de ellos, debido a que desde la temporada pasada ya tenía al defensa Marcos González, así como a los mediocampistas Manuel Iturra y Luis Gallegos.

Cruz Azul también es uno de los equipos que buscó nuevos elementos en el balompié andino y fichó al volante Martín Rodríguez, quien ha jugado con la selección de su país y se incorporará a La Máquina luego de haber sido campeón con el Colo-Colo en la copa de esa nación.

Además, La Máquina ya tiene a Enzo Rocco y Francisco Silva, quienes han sido convocados por el técnico de la roja, Juan Antonio Pizzi, ex timonel del León.

Celestes buscan recuperar lugar

El club cementero busca recuperar un lugar entre los equipos grandes del balompié nacional después de 19 años sin conseguir un título y cinco torneos en los que no ha llegado a la liguilla, por lo que contrató a cuatro refuerzos y al técnico español Paco Jémez, ex entrenador del Granada.

Entre los elementos que llegarán al plantel de La Noria destaca el uruguayo Martín Cauteruccio, quien en tres temporada anotó 29 goles con San Lorenzo en el torneo argentino.

Chivas y Pumas se mantienen como los clubes que apuestan por el talento mexicano, luego de que Guadalajara fichó a Rodolfo Pizarro, mientras los auriazules sólo tienen a seis extranjeros en el plantel.

No obstante, el conjunto de la UNAM, dirigido por Francisco Palencia, reforzó la delantera y fichó al chileno Nicolás Castillo, bicampeón de goleo en el torneo andino. Anotó 41 tantos en los tres años que estuvo con la Universidad Católica.

Bryan Rabello es otro de los refuerzos que tendrá Pumas, luego de que Santos aceptó prestar al volante que en selecciones juveniles chilenas ha jugado con Castillo.

Morelia, que intentará evitar el descenso, es otro que ha recurrido a los andinos al tener desde temporadas anteriores al atacante Rodrigo Millar, así como al volante Diego Valdés y al defensa Sebastián Vargas.

Veracruz, que también peleará por mantener un lugar en el primer circuito, renovó su plantel al contratar a 15 refuerzos, entre los que se encuentran el andino Felipe Flores, ex delantero de Xolos, quien ahora jugará con su compatriota Fernando Meneses.

Jaguares, que corre el riesgo de descender, adquirió al arquero chileno Mauricio Viana y fichó para la misma posición a Moisés Muñoz, quien después de defender cuatro años la playera del América se vio forzado a dejar a las Águilas al no tener oportunidad de pelear la titularidad.

Tiburones Rojos y Jaguares ya se han visto involucrados en polémicas luego de que el conjunto chiapaneco tenía una deuda de salarios con los jugadores, mientras Veracruz había condicionado el sueldo a Darvin Chávez y a Juan Carlos Mosqueda de acuerdo con el desempeño que tuvieran en la cancha.

Toluca festejará el centenario del club al tiempo que jugará en el estadio remodelado Nemesio Diez a partir de la jornada dos, cuando reciba al América.

Los escarlatas, que desde el torneo anterior tienen al defensa chileno Osvaldo González, ficharon al polémico argentino Rubens Sambueza, quien se había convertido en emblema de las Águilas, pero fue puesto transferible por sus constantes expulsiones.

Después de conseguir sólo el título de la Concachampions en el festejo de su centenario, el América dejó ir a jugadores que parecían ser clave en su alineación, como Sambueza, Osvaldo Martínes, Ventura Alvarado, Hugo González y Moisés Muñoz.

Al mando de Ricardo La Volpe, el club de Coapa decidió adquirir a Agustín Marchesín para defender el arco, así como al también portero Óscar Jiménez y al mediocampista paraguayo Cristian Paredes.

En tanto, Pachuca y León sólo tendrán a un jugador andino en sus equipos. Francisco Cornejo llegará para reforzar la defensa de los Esmeraldas, mientras el mediocampista Sergio Vergara se incorporará a los Tuzos.

Chivas se mantiene fiel a su ideología de sólo contratar mexicanos y para esta temporada realizó el fichaje más caro en el futbol nacional al adquirir por 15 millones de dólares la carta del ex tuzo Rodolfo Pizarro.

En un principio el Pachuca había dicho que Pizarro sólo sería vendido al extranjero, pero después hubo un acercamiento entre los empresarios Jorge Vergara y Carlos Slim (accionista de León y Pachuca).

Después de una frustrante incursión en la emisión de partidos vía Internet con Chivas Tv, el equipo rojiblanco abrió otra oferta para los espectadores y concretó una alianza con la plataforma digital Claro Video, empresa de Slim, para la transmisión de sus encuentros de local.

Así, esta señal se une a Televisa, Tv Azteca y Fox Sports para las transmisiones del torneo que se inicia hoy con el duelo Veracruz-Querétaro.

Con la plantilla más cara, Tigres se perfila favorito para ganar el título y conseguir un bicampeonato. Esta escuadra y Monterrey tienen 14 jugadores foráneos cada una, siendo los clubes de la Liga Mx con más jugadores no nacidos en México.

Por su parte, Antonio Tota Carbajal observó que años van y años vienen y el futbol mexicano sigue igual, debido a que “directivos deshonestos se coluden con representantes y contratan jugadores sólo por sus intereses económicos.

El problema es que bultos ya tenemos muchos. ¿De qué ha servido traer a tantos extranjeros si la mayoría son maletas? No estoy contra ellos, porque han venido elementos buenos y son bienvenidos, dejan escuela. El problema es que muchos van y vienen, no aportan nada y sólo es para el negocio de los que manejan el futbol, agregó el Cinco Copas.

Carbajal observó que los dirigentes de los clubes presumen los logros obtenidos por México en divisiones inferiores, como los dos títulos mundiales en Sub- 17, y entonces ¿por qué no dan oportunidad de jugar a los jóvenes, de qué carajos sirven las fuerzas básicas que tienen todos los equipos?

Una muestra de que el balompié nacional se ha estancado, indicó, es que el único jugador distinto que ha surgido en México es Hirving Lozano.

“Tenemos al Chucky y ¿a quién más? No sorprende que no surjan elementos distintos porque no se les da oportunidad. Desde hace varios años sólo tenemos, cuando mucho, unos 25 futbolistas de élite. No hay para formar dos selecciones”, dijo el ex portero, quien mencionó que pocos equipos son favoritos al título, pero la mayoría sólo pelean por no descender.

Muchos técnicos lo que buscan es salvarse, ponen el camión atrás y juegan al contragolpe, lo que consideró es perjudicial para la Liga Mx, además de que equipos considerados grandes suman años sin conseguir un título.