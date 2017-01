Atacan bar en Playa del Carmen y deja cinco muerto y 10 heridos

Un hombre armado mató a cinco personas e hirió a más de 10, un club nocturno en Playa del Carmen, al sur de Cancún, informó este lunes la alcaldesa Cristina Torres.

Al menos tres de los fallecidos son de origen extranjero, sim embargo, no se ha confirmado su nacionalidad puesto que no llevaban identificación.

Asimismo, los heridos son por la estampida que se dio dentro del bar, no por arma de fuego. Entre los heridos hay gente de Estados Unidos, Canadá y Colombia.

El festival cumplió 10 años, por lo que por 10 días se realizaba una fiesta

El tiroteo ocurrió en la discoteca Blue Parrot, que había organizado un evento que era parte del festival de música BMP, el cual cumplía 10 años, por eso se festejaba una fiesta por día en una zona diferente.

Extraoficialmente se habla que el tiroteo fue producto del crimen organizado, esto relacionado con el cobro de cuotas.

A las 9:00 horas, se espera una conferencia de prensa por parte del Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen.