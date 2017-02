Ataja Municipio el acoso escolar con pláticas de apoyo a alumnos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 15 – . La Dirección de Educación Municipal lleva a los jardines de niño pláticas de prevención temprana de acoso escolar, considerando que es en este nivel educativo donde se puede prevenir este problema.

El coordinador del Programa de Apoyo Integral Educativo, Homero Ochoa Gutiérrez dijo que es de gran importancia combatir a temprana edad este tipo de casos para evitar algún hecho lamentable dentro del aula escolar.

“Nosotros no esperamos que suceda un hecho especial para principiar con la formación de los niños, hay planes y programas municipales específicos que implementamos de manera permanente para evitar se presenten evidencias lamentables”, comentó.

Aunque destacó que el acoso escolar no es un problema grave en Nuevo Laredo, reconoció que se debe combatir a temprana edad involucrando a los padres de familia para ayuden a crear lazos de confianza con sus hijos, complementando la formación de los valores del individuo en sus años de juventud.

Atribuyó el hecho a la falta de madurez de los llamados “padres de la nueva generación”, que en ocasiones sobreprotegen de manera excesiva a los hijos y no les permiten ver más allá de la realidad, otros caso más graves es la falta de atención de los mismos padres a los hijos en temprana edad.

Ochoa Gutiérrez indicó que este programa de prevención ya se llevó a todos los jardines de niños en una primera etapa y ahora se les visita nuevamente en una segunda etapa en la que también se incluyen primarias.

Por lo que refiere a la tercera etapa, igualmente recorrerá secundarias, para luego puntualiza se implementó este programa por la preocupación y el compromiso que adquirió el presidente municipal Enrique Rivas con la educación, ofreciendo las herramientas para modernizar tanto los centros de estudio como la calidad en la enseñanza.

Remarcó al citar que estas acciones del Gobierno Municipal, dejan en claro que la educación en Nuevo Laredo es una prioridad, así también cada uno de los alumnos de los distintos niveles.