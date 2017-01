Avaló México extradición de El Chapo y juzgado por otros delitos

Cd. de México, Enero La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de Estados Unidos solicitó consentimiento para juzgar a Joaquín El Chapo Guzmán por delitos adicionales por los que se acordó su extradición, el 20 de mayo de 2016, debido a un proceso abierto ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.

“Tomando en cuenta la opinión emitida por la Procuraduría General de la República, y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el gobierno de la República, a través de la Cancillería, otorgó el consentimiento solicitado”, destacó la dependencia federal en un comunicado.

En consecuencia, apuntó, Guzmán Loera será procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, y de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Consulado de México otorgará al extraditado asistencia consular.

De acuerdo con la SRE, el gobierno estadunidense presentó una solicitud formal conforme al Tratado de Extradición entre ambos países, y “otorgó garantías suficientes respecto de que no impondrá la pena de muerte, o de que en caso de ser impuesta, ésta no será ejecutada al extraditado”.

El exlíder del Cártel de Sinaloa fue extraditado ayer a Estados Unidos, luego de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México dio por concluidos los dos amparos que había solicitado contra su entrega a la justicia de ese país.

La determinación del Tribunal Colegiado siguió a la decisión del miércoles 18 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarle la atracción de los dos recursos con los que El Chapo pretendía evitar su extradición.

Los cinco ministros de la Primera Sala dejaron en manos del Tribunal Colegiado la decisión final, pues consideraron que no había violaciones constitucionales en la decisión del gobierno mexicano de entregar a quien fuera en su momento el prófugo más célebre de México.