Cada vez es menor el número de gasolineras con Magna $13.26 litro

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 30 – . El incumplimiento de Pemex para devolver el subsidio a las gasolineras locales, que permitió que un buen número vendiera en 13.26 pesos litro Magna, propició se deshiciera este convenio y la mayoría hoy expende en 16.03 pesos.

De acuerdo a la información aportada por integrantes de la Asociación de Expendedores de Gasolina, solamente serían algunas 12 gasolineras las que aún pagan el subsidio de su bolsa para vender el litro en 13.26 pesos.

Oscar González, gerente de una gasolinera, expuso que de 69 gasolineras, la mayoría aceptó el convenio de inicio, esto es vender el litro barato al poner de su bolsa el subsidio bajo el compromiso de devolución por parte de Pemex.

“No nos ha retornado el subsidio a nadie Pemex y por ello la mayoría decidió vender si riesgo al ofrecer en 16.03 el litro de Magna, en lugar de 13.26 pesos, lo que permite pensar que en unos días más todos demos en 16.03 pesos litro”, expresó.

Los empresarios gasolineros, tenían la confianza de que Pemex devolvería el subsidio como se había acordado, es decir en los 13 días siguientes, pero no fue así y por ello la mayoría subió a precio máximo de 16.03 pesos litro tipo Magna.

José Manuel Garza, empleado de otra gasolinera en el sector centro, dijo que ante el incumplimiento de Pemex para retornar el subsidio a los gasolineros que integraron el convenio, el número se seguirá reduciendo.

“Pero esto no significa que estemos obligados a vender a precio de subsidio, esto es en 13.26 pesos litro de Magna, pues quienes vendemos ahora en 16.03 obviamente no estamos en el acuerdo de financiar el subsidio o lo dejamos ya”, comentó.

Quienes integran la Asociación de Expendedores de Gasolina, señalaron que si persiste Pemex en negarse a la devolución del subsidio, cada vez será menor el número de negocios con gasolina en 13.26 y consecuentemente el predominio será de 16.03 pesos el litro Magna.