Chocan Trump y Peña Nieto por la construcción del muro fronterizo

Nueva York, Enero 12 – . El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que construirá un muro fronterizo que México pagará, desmantelará lo antes posible la corona del legado de Barack Obama –su reforma de salud– y atacó a medios de comunicación y agencias de inteligencia por difundir versiones de actos financieros y sexuales comprometedores en Rusia.

Fue su primera conferencia de prensa en casi seis meses y a sólo 10 días de ingresar a la Casa Blanca. El republicano había convocado la reunión con medios en el lobby de su Torre Trump en esta ciudad con el propósito de informar sobre las medidas que tomará para evitar un conflicto de intereses entre su imperio de negocios y su presidencia; pero desde anoche, cuando se difundió la noticia de que agencias de seguridad habían incluido un resumen de una investigación privada sobre posibles relaciones ocultas con el gobierno de Vladimir Putin, ese tema pasó a ser el enfoque del acto.

El tema de México y la frontera también fue abordado por el presidente electo cuando aseguró que su promesa de campaña de construir un muro pagado por México procederá casi de inmediato.

Vamos a construir un muro, afirmó, aclarando que no desea esperar un año y medio hasta acabar nuestras negociaciones con México, las cuales se iniciarán inmediatamente después de ocupar el puesto, sino que se empezará a construir con fondos estadunidenses. “México de alguna forma, y hay muchas diferentes formas, nos rembolsará… el costo del muro. Eso ocurrirá, sea por un impuesto o por un pago”.

Afirmó que nuestros acuerdos comerciales son un desastre. Festejó que Ford haya cancelado su inversión en una nueva planta en México, recordó que Carrier tampoco trasladará a México los empleos de una planta en Indiana. En este contexto amenazó con que si una compañía desea trasladar plantas a México, habrá una frontera muy, muy fuerte, no como la que está. Tendrá que pagar un impuesto fronterizo muy grande.

Trump aclaró, al abordar el tema del muro y del tratado de libre comercio, que en “México han sido lindos, muy lindos. Respeto al gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Quiero al pueblo de México. Tengo a mucha gente de México trabajando para mí. Es gente fenomenal. El gobierno de México es estupendo. No los culpo por lo ocurrido… por tomar ventaja de Estados Unidos…. no los culpo. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos haber permitido que eso ocurriera. Y no ocurrirá más”.

Rusia, sobre todo la relación entre su mandatario con Trump y su equipo, se mantiene en el centro del debate político poselectoral. Hoy, por primera vez, Trump declaró que creía que Rusia “estaba detrás de los hackeos” a los demócratas durante la elección, algo que había rechazado repetidamente, pero de inmediato agregó que todos los países hackean a Estados Unidos y nombró a China entre otros.

Reiteró su admiración al mandatario ruso, al afirmar: Si a Putin le gusta Donald Trump, pues ¿adivinen qué, cuates? Eso se llama un activo, no un pasivo, porque tenemos una relación horrible con Rusia.

La caótica conferencia de prensa arrancó con el tema que estalló anoche, sobre un informe aparentemente elaborado por un ex agente de contrainteligencia occidental especializado en asuntos rusos para un contrincante electoral republicano de Trump el año pasado, el cual fue entregado a la FBI –primero por el propio ex agente y posteriormente por el senador John McCain–, porque contenía información financiera delicada, así como de actos sexuales de Trump en Rusia (incluso con prostitutas en un hotel en Moscú), que podría ser empleada para chantajear o manipular al presidente electo.

–MEXICO NO LO PAGARA: PEÑA NIETO–

Cd. de México, Enero 12 – . México no pagará por el muro fronterizo anunciado por Donald Trump, reiteró ayer el presidente Enrique Peña Nieto.

Y puntualizó: en la relación bilateral con la próxima administración de la Casa Blanca, en ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como mexicanos. No son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales.

Horas después de la conferencia de prensa en la que el empresario republicano aseguró que de un modo u otro México terminará pagando por la valla fronteriza, el jefe del Ejecutivo respondió: Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México por supuesto no pagará.

Y frente a los amagos de Trump de imponer altas tasas impositivas a la importación, rechazó cualquier intento de influir a través del miedo o amenazas en las decisiones empresariales de invertir.

México, insistió Peña Nieto, negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con seguridad en nuestras fortalezas y con sentido práctico, promoviendo siempre los intereses del país.

El mundo está pendiente de cómo reacciona México frente al desafío de romper el viejo esquema para determinar el precio de las gasolinas y ha sido comprensivo frente a esa decisión difícil e impopular, pero impostergable.

Y en el segundo reto –añadió– la nueva relación con Estados Unidos, de mayor trascendencia y complejidad que el aumento del precio a la gasolina, el mundo verá a México como un país que con audacia y pragmatismo privilegiará el diálogo y el entendimiento para lograr beneficios concretos para todos los mexicanos, resaltó Peña.

Se buscará, dijo, una negociación abierta y completa, donde todos los temas de la relación bilateral están sobre la mesa: seguridad, migración y comercio. Y fijó objetivos: Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente para detener el tráfico ilegal de armas hacia México y el dinero ilícito que reciben las organizaciones criminales.

Además, cualquier repatriación de indocumentados debe continuar de manera ordenada y coordinada, garantizando un trato humano y de respeto a los derechos de los migrantes mexicanos. Y atender también la responsabilidad compartida sobre el creciente flujo de indocumentados extranjeros que cruzan por México para llegar a Estados Unidos, generando presiones migratorias y retos como la actual estancia en el país de 4 mil 500 haitianos en el territorio nacional.

Mantener también el libre flujo de las remesas desde Estados Unidos, que sumaron más de 24 mil millones de dólares a noviembre del año pasado.

Interrumpido con aplausos, Peña Nieto ubicó también los propósitos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: acuerdos para dar certidumbre a la inversión entre México, Estados Unidos y Canadá, y extenderla a las empresas que han elegido al país para realizar sus procesos productivos y de exportación.

Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México. Vamos a asegurarnos que México siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir.

Propuso también lograr acuerdos para proteger los empleos, crear nuevos y mejorar salarios. Trabajaremos para que continúe el esquema de libre comercio y la integración productiva con nuevos sectores como telecomunicaciones, energía y comercio electrónico, planteó Peña Nieto.

Al referirse al tema del aumento de las gasolinas y asegurar que a escala internacional hay comprensión hacia la medida adoptada, el mandatario hizo una nueva alusión a la inconformidad que existe en este tema: En unidad, nosotros y sólo nosotros, respetando la pluralidad y diversidad de opiniones, debemos ser capaces de superar diferencias.

Sobre los vínculos con otras regiones del mundo, Peña Nieto anunció para 2017 más acercamiento con Brasil y Argentina; concretar en un año la actualización del acuerdo global con la Unión Europea; diversificar y fortalecer la relación con los países Asia-Pacífico; aprovechar acuerdos de cooperación y contratos comerciales con Medio Oriente; incrementar la presencia u oportunidades de comercio, inversión y cooperación con África.