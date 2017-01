Cloaca narco en Cancún, exhibe como capo a una mujer ex policía

Quintana Roo, Enero 18 – . El nombre de Leticia Rodríguez no pasa desapercibido entre los grupos delictivos en Quintana Roo, pero la ubican como ‘La 40’ o ‘Doña Lety’, la mujer que desde hace cuatro años se adueñó de la plaza: ‘Levantones’, ejecuciones, cobros de derecho de piso, narcotráfico… son parte de los delitos que acompañan a esta mujer.

Pero… ¿Dónde está?

Francisco López Mena, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, dijo que era falsa la supuesta detención de “Doña Lety”, líder de narcomenudistas en Cancún. “No había ninguna persona que estuviera detenida en las oficinas de la fiscalía en el momento del ataque”, precisó, pero no desmintió la relación de la mujer con el crimen organizado.

En otro orden, adelantó que habría relación entre los hechos del Blue Parrot y el ataque a la FGE Quintana Roo.

‘Doña Lety’ integró a la extinta Policía Judicial Federal y tras desvincularse de la institución, conformó un grupo delictivo que se caracterizó por las extorsiones a bares, centros nocturnos, casas de citas, hoteles en Tulum, Cancún, Xel-Ha, Isla Mujeres, Cozumel…

Fue en agosto de 2015 cuando se supo del poderío de ‘La 40’. Un video de menos de siete minutos con el título: “Cártel del Golfo matando Chinolas, en Cancún”, expone el levantón, tortura, confesión y ejecución de un taxista.

En el material se observa a quien dice llamarse Leni Rodríguez Reyes, ‘El Zorrillo’, confesar que se dedica a la venta de droga:

Me llamó Leni Rodríguez Reyes. Soy taxista y me apodan ‘El Zorrillo’. Trabajo para el Cártel del Pacífico, cuyo patrón es don Clemente Soto, para él trabaja la señora Leticia Rodríguez Lara, alias ‘La 40’”.

La señora (Leticia Rodríguez) es la encargada de manejar todo en la zona hotelera, discotecas y brazaleteros, todo lo controla junto con sus aliados ‘El Roger’, ‘El Chemo’, ‘El Seco’, su hermano y su papá que le dicen ‘El Primo’”.

Y precisó:

El que reparte la droga en la zona hotelera es el gerente del bar El Dazan, junto con un señor de gorra, un viejito con cola y en El Dadi ‘O quien reparte droga es ‘El Chino’ y se mueven en los taxis números 4656 y el 2021.

Yo llegué a esto por amenazas de la señora Leticia, ella maneja y tiene todo el control, nos obligan, nos amenazan, nos tienen a la fuerza, yo ahorita estoy en manos del Cártel del Golfo, lo cual no sé qué suceda conmigo”.