Confirma Alcalde a constructores no habrá ajustes nuevo plan de obra

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 13 – . El Presidente municipal, Enrique Rivas, refrendó su compromiso de no reducir la inversión destinada para el plan de Obra Pública 2017 ante los incrementos a los combustibles y otros movimientos económicos que ocurren en el país.

Reiteró ante miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción y de la Asociación de Constructores de Nuevo Laredo, que los recursos a ejercer este año están garantizados y no es necesario una reducción en obras.

“Reiteré mi compromiso de que no va a haber modificación o reducción en el plan de obra pública y también otra de las situaciones que he dejado claro, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, estaremos endeudando al Municipio para justificar los incrementos a los que estamos siendo sujetos por parte de los combustibles”, mencionó.

El presidente municipal se reunió la tarde del miércoles con los constructores en donde ofreció un panorama general sobre la aplicación de impuestos en la producción del combustible y la afectación en la economía, sin embargo, en el Gobierno Municipal sólo se hará ajuste en el gasto corriente.

“La preocupación que tienen con la afectación que pudiéramos realizar al plan de obra pública en este sector tan importante, sin embargo, les he reiterado mi compromiso de no disminuir nuestro plan de obra pública, sino al contrario hacer que crezca obteniendo recursos adicionales”, finalizó.