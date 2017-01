Convenio de Rivas Cuéllar; litro de $13.26 y evitará cierres de expendios

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 09 – . Tras las negociaciones del Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal se logró evitar el cierre de 57 gasolineras, que haya abasto del combustible y se ofrezca a la población el litro a 13.26 pesos, anunció el Presidente municipal, Enrique Rivas.

Los resultados satisfactorios de las negociaciones los dio a conocer en una rueda de prensa a la que asistieron el presidente de la Asociación de gasolineros de Nuevo Laredo, José Luis Palos, el Secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae y el Presidente municipal suplente, Rafael Pedraza Domínguez.

Destacó el alcalde que Rafael Pedraza Domínguez y Luis Lauro García Treviño estuvieron como representante del Gobierno Municipal en la reunión celebrada en la ciudad de México con funcionarios de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, diputados federales y otras autoridades.

La semana pasada los dueños de gasolineras anunciaron que a partir de este lunes cerrarían cerca de 57 estaciones de servicio ya que no contaban con los recursos económicos para comprar la gasolina a precio más alto y dar al público a 13.26 pesos el litro.

El Presidente Municipal Enrique Rivas encabezó una serie de gestiones junto con el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y éstas dieron resultados positivos al llegar a un acuerdo que no afectará a los comerciantes del ramo y mucho menos a los consumidores.

“Quiero decirlo de manera muy clara, está asegurado que vamos a tener gasolineras abiertas el día lunes como yo siempre lo externé, como siempre estuve haciendo mi pronunciamiento, también de manera muy clara de que íbamos a agotar todos los medios del diálogo, del consenso, del concilio para poder encontrar la solución que hoy anuncio pero necesitamos que esté plasmado vía oficial con una modificación en esta reforma”, comentó el alcalde.

El munícipe anunció que la siguiente semana habrá dos reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en donde se definirá si el subsidio para los propietarios de gasolineras será permanente o cómo establecer un sistema similar a la homologación en el precio de gasolina con Estados Unidos.

“Esto ha sido evitado, se consiguió algunos instrumentos financieros que también hay que decirlo con la misma claridad no es la solución completa, simple y sencillamente esto nos garantiza sostener las gasolineras abiertas, que no haya perjuicio en cuestión financiera fiscal tributaria para los empresarios, pero lo más importante que el precio de la gasolina estará con 13.26 pesos”, reiteró.

Enrique Rivas agradeció a la diputada federal, Yahleel Abdala su intervención en la reunión celebrada en la Ciudad de México a la que asistieron diputados federales de la franja fronteriza.