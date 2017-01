¡Corre tiempo!; se tienen 15 días para integrar el amparo colectivo

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 14 – . En opinión de ciudadanos, la integración de una demanda colectiva en contra del incremento en los precios de las gasolinas, si bien se desconoce si procederá legalmente, al menos se tiene la certeza de que “Nuevo Laredo también alzo la voz de protesta”.

El plazo para la recepción e integración del amparo, que tiene como límite el último día del mes, fue considerado como un manifiesto ineludible de la ciudadanía al ser considerado desmesurado y de golpe a la economía del país.

José del Ángel Mireles, comensal del restaurante donde se realizó la conferencia de prensa, calificó de justa la invitación de abogados y periodistas, para luego instar a participar a la ciudadanía debido al grado de afectación.

“Ahora debemos sumarnos a esa demanda colectiva que nos permite la propia Constitución para lograr la corrección y no seguir cruzados de brazo, como hasta hace unos días así se observaba”, comentó.

Por su parte el abogado Mario Aguiñaga, explicó que la aceptación del primer amparo, entregado ayer en los juzgados, implica que el juez va a ver el fondo del asunto y de ahí desprenda su determinación.

“No se está alegando el cobro del aumento en el carburante, porque es un impuesto, por lo que se inconforma es que el incremento no se realizó apegado al debido proceso”, detalló.

Expuso que a partir de la publicación delos nuevos precios delas gasolinas, se tiene 15 días para presentar la inconformidad por la vía legal y esperar a que el juez lo resuelva en un plazo perentorio.

“Para que los gobernados tengan la obligación de pagar contribuciones (…) es necesario que esas contribuciones sean creadas por ley en el sentido formal y material”, es decir, que sean previamente discutidas ante el Congreso y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que, según el abogado Aguiñaga, no sucedió.