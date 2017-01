Crece la expectativa aduanera a razón de los declives del Peso

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 09 – . Con la brusca perdida de terreno del Peso frente al dólar en los últimos quince días, aun en el de tipo preferencial que manejan las operaciones de comercio internacional, las agencias aduanales viven un periodo de incertidumbre ante el impacto que sobrevendrá en un plazo no mayor a los 60 días.

No obstante el manejo del dólar preferencial de 21.3799 para transacciones aduaneras, la preocupación atrapa a las agencias aduanales, luego de advertir reacciones en cadena al concluir los contratos preestablecidos en importaciones y exportaciones.

En opinión de Fernando Rodríguez Garza, coordinador de operaciones aduaneras de una agencia aduanal, estableció que las agencias aduanales todavía no resienten los efectos de la disparidad del dólar.

“Muchas industrias tienen contratos preestablecidos y están surtiendo de acuerdo al compromiso con número fijos, pero cuando esto acabe, entonces se verán los cambios que bien podrían tener afectación”, comentó.

A fin de proporcionar un claro reflejo de los bruscos cambios en la cotización, dijo que apenas hace algunos quince días, las agencias aduanales manejaban un dólar preferencial ligeramente sobre los 18 pesos en tanto que hoy está en 21.3799.

“Las operaciones siguen siendo las mismas para las agencias aduanales, el reflejo será a partir del próximo mes, donde bajarían los volúmenes de importación que son en su mayoría materia prima”, asentó Rodríguez Garza.

Reconoció que como efecto de la pérdida de terreno del Peso ante el dólar, ciertamente habrían incrementado las operaciones de exportación, pero que no resarcirían la contracción de las importaciones.

“Vendrán nuevas reglas en los siguientes días y el panorama quedará entonces claro, ya entonces sabremos cuanta repercusión tendrán las agencias aduanales, cuyo efecto principal es el número de operaciones”, puntualizó.