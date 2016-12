Critica organismo latino ausencia de hispanos en gabinete de Trump

Washington, Diciembre 21 – . La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos (NALEO) de Estados Unidos criticó ayer que el presidente electo del país, Donald Trump, haya roto con una tradición de casi tres décadas y no haya nominado a ningún hispano para su gabinete de Gobierno.

“Estamos profundamente preocupados por la falta de latinos en las consideraciones para un puesto de gabinete. Los latinos han estado a la altura de esas tareas desde Ronald Reagan (1981-1989)”, afirmó NALEO en un comunicado.

“En los últimos 29 años, tanto los republicanos como los demócratas eligieron latinos para que pongan al servicio de la nación su experiencia y capacidades en el rol de miembros de gabinete”, recordó la asociación de funcionarios latinos.

NALEO ofreció su ayuda al Presidente electo para identificar posibles candidatos latinos para servir en su administración y le recordó que el equipo de gobierno debe reflejar la diversidad del pueblo estadounidense.

Hasta la fecha, Trump no ha nombrado a ningún latino para puestos clave en el gabinete, que ya ha quedado perfilado a la espera de la aprobación del Senado.

Ninguno de los elegidos para departamentos de carácter ministerial son hispanos o responden a la promesa de Trump de unir al país.

MEXICANA, EN LA MIRA

No obstante, la empresaria de origen mexicano Jovita Carranza es considerada por Trump para liderar la Oficina del Representante de Comercio Exterior del país (USTR), informó ayer Jason Miller, portavoz del equipo de transición del republicano.

Jovita, quien creció en Chicago (Illinois) y se graduó de Negocios en la Universidad de Miami (Florida), tiene previsto reunirse en Palm Beach, al norte de Miami, con Trump.

De esta forma, jugaría un papel importante en la hipotética renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), suscrito por EU, México y Canadá, tal y como pretende hacer Trump tras llegar a la Casa Blanca el 20 de enero.

No apoyan al muro

La mayoría de los representantes por Texas en el Congreso de Estados Unidos no apoya la construcción de un muro completo en la frontera con México, según una encuesta publicada ayer por el diario Texas Tribune. El estudio indicó que varios miembros de la delegación de Texas apoyan nuevas políticas como incluir muros en determinadas zonas, agregar más agentes federales y emplear nueva tecnología de vigilancia.