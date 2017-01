Cuesta la chamba a jefe de turismo en Miami permitir un video a Pitbull

Miami, Enero 12 – . Cuando el rapero estadunidense Pitbull aceptó un millón de dólares para grabar un video con un grupo de mujeres bailando en traje de baño en las playas de Florida, originó un escándalo político que derivó en el despido del jefe de la agencia turística del estado.

La agencia estatal Visit Florida, que promociona el turismo en el estado con dinero de los contribuyentes, confirmó el miércoles a la AFP la renuncia de su director ejecutivo Will Seccombe con una indemnización de 73 mil dólares.

La controversia inició en diciembre, cuando se filtró que Visit Florida había pagado a Pitbull un millón de dólares para que promocionara las playas del estado con el hashtag #LoveFL y el video “Sexy Beaches”.

El título de la canción utiliza un juego de palabras, donde el vocablo “beach” -playa- suena parecido a un término denigrante para las mujeres.

A medida que aumentaba la presión para que el acuerdo -inicialmente confidencial- se divulgara, el propio Pitbull decidió hacerlo público en su cuenta en Twitter el 15 de diciembre. El documento data del 9 de julio de 2015.

En el video, se ven las cristalinas playas floridanas mientras Pitbull canta, rodeado de jóvenes semidesnudas: “I wanna see sexy beaches, hotels” (quiero ver “playas” sexys, hoteles).

Siguió un terremoto en la política local floridana. El gobernador Rick Scott pidió la renuncia de Will Seccombe; el presidente de la cámara de representantes de Florida, Richard Corcoran, cuestionó el uso del dinero de los impuestos para promocionar el turismo y la agencia Visit Florida se enfrentó a una pesadilla de relaciones públicas.

Finalmente, el martes, Will Seccombe “accedió a cancelar su contrato y recibir 73 mil dólares de indemnización”, dijo el miércoles Kathy Torian, portavoz de Visit Florida. En su lugar, la junta directiva nombró a Ken Lawson, hasta ahora secretario del Departamento de Negocios y Normas Profesionales de Florida.

El gobernador Scott saludó esta decisión diciendo, sin referirse explícitamente a Pitbull, que Lawson “entiende la responsabilidad que tenemos de ser transparentes con cada dólar de los contribuyentes”.

En el tuit donde el cantante divulgó el contenido del contrato, el miamero de origen cubano escribió: “Ha sido un honor representar a Miami y al estado del Sol (…) desde mucho antes de cualquier contrato”.

El cantante de 35 años, cuyo verdadero nombre es Armando Pérez, usó el hashtag #LoveFL por última vez el 15 de agosto del año pasado.