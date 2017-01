Declara Los Ángeles el Día de Los Doors y asisten varios ex integrantes

Los Ángeles, California, Enero 04 – . El 4 de enero se declarará en Los Ángeles el Día de The Doors, a la ceremonia asistirán Robby Krieger y John Densmore, ex integrantes de la banda de rock estadunidense que de 1965 a 1973 lideró el extinto Jim Morrison.

Este evento forma parte de los festejos por el 50 aniversario del lanzamiento del álbum debut homónimo de la agrupación, motivo por el cual tanto el guitarrista como el baterista confirmaron su participación.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles Mike Bonin, hará el nombramiento durante una ceremonia pública a la que asistirán, además de Robby y John, familiares y amigos de los ya fallecidos Ray Manzarek (teclados) y El Rey Lagarto.

La proclamación se llevará a cabo en la intersección de las avenidas Pacific y Windward, donde se encuentra el letrero de Venice, lugar donde se formó la banda en la época de los 60.

Al respecto, el alcalde comentó: “Venice es un lugar donde muchos han perseguido sus placeres o enterrado sus tesoros. Es un lugar que vio nacer a The Doors y nos enseñó a apreciar la nueva vibra que Jim, Ray, Robby y John proyectaron”.

Agregó: “Estoy feliz de ser parte de quienes celebran el aniversario 50 de The Doors y le agradezco a la banda, a sus mánagers y a la Cámara de Comercio de Venice por hacerlo posible”, informó la revisa TimeOut.

The Doors se fundó en 1965 y como parte de los festejos por el 50 aniversario de su primer disco, en 2016 se lanzó una edición limitada de London Fog (1966), que reunió sus primeras grabaciones así como covers de canciones de blues. El material incluye un disco y un vinil.

Morrison y Manzarek se conocieron en la Universidad de Cine de California y decidieron formar The Doors, banda con un sonido caracterizado por la poesía de Jim convertida en canción, este poeta siempre mantuvo una fuerte y polémica presencia dentro y fuera de los escenarios.

Su primer álbum, The Doors (1967) fue grabado con Elektra Records y contiene los éxitos Break on through (to the other side), Light my fire y The end.