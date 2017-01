Declarará por videoconferencia “El Chapo” ante el temor de EU de fuga

Cd. de México, Enero 26 – . La próxima comparecencia de Joaquín El Chapo Guzmán ante el tribunal de Nueva York que lleva su caso podría ser sólo mediante un enlace de video desde la celda del centro correccional de extrema seguridad, donde el exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra desde el pasado 19 de enero.

Según una nota publicada por la agencia EFE, Brian Cogan, el juez que lleva la causa, informó hoy que, debido a que la vista judicial será “breve y no sustantiva”—sólo para que el juez conozca el estatus del proceso–, está inclinado a que el acusado la siga por una transmisión de video. La fecha fijada es el próximo 3 de febrero.

El propósito, avisó el tribunal, es “minimizar la interrupción en el transporte físico” de Guzmán Loera. No obstante, entre la prensa se leyó como un reforzamiento de las medidas de seguridad del gobierno de Estados Unidos para evitar que el imputado se fugue, como lo hizo dos veces de prisiones en México, en 2001 y 2015.

No obstante, si la defensa de El Chapo o la fiscalía se oponen a que la comparecencia sea de esta manera, deben notificarlo al tribunal antes del 30 de enero y explicar sus razones y fundamentos legales.

Durante esta audiencia previa al inicio del juicio, los abogados del capo podrían cuestionar las condiciones en las que fue detenido su cliente.

La autoridad judicial fijó el 3 de febrero como fecha para la segunda vista judicial, después de que Joaquín Guzmán Loera fue presentado por primera vez ante un tribunal el pasado 20 de enero para conocer los cargos.

La noche del jueves 19, El Chapo Guzmán, considerado por Estados Unidos como el narcotraficante más importante del mundo, fue extraditado desde México, acusado de 17 delitos, cuya sentencia podría derivar en cadena perpetua.

De acuerdo con el despacho de EFE, las autoridades han anunciado que el juicio se prolongará por varios meses y no quieren anticipar dónde quedará recluido finalmente el capo, en caso de que sea declarado culpable.