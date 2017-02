Defiende CEDH alumno que amagó escuela con una pistola de diábolos

San Luís Potosí, Febrero 10 – . Lo que parecía un miércoles normal el pasado 1 de febrero en una escuela de San Luis Potosí, fue alterado por una broma pesada protagonizada por uno de los alumnos, que ocultó entre sus útiles una pistola de diábolos.

Se plantó ante sus compañeras, se envalentonó y sacó la pistola… las jovencitas corrieron aterradas.

Los directivos del plantel dieron parte a las autoridades. A las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llegó el reporte de un artefacto de diábolos en una escuela.

En la institución educativa se determinó expulsar al educando, lo que fue considerado una arbitrariedad por los padres del adolescente, por lo que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a exponer el caso.

Si no ha tenido problemas con sus compañeros no hay por qué negarle la estancia en la escuela”, indicó el titular de la CEDH, Jorge Vega.

Además, señaló que “la expulsión debe estar fijada en el reglamento para que se pueda ejercer y se debe verificar si al joven se le dio derecho de audiencia”.

Representantes de la CEDH han sostenido encuentros con autoridades de la Secretaría de Educación estatal y la directora del plantel.

Sí llevaba el arma pero no había una agresión inminente aún, claro que no está permitido llevar estos objetos a la escuela y condenamos la situación, pero hay medidas alternas a la expulsión”.