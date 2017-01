Desatan saqueos las movilizaciones en protesta a la alza en las gasolinas

Estado de México, Enero 05 – . Eduardo Valiente Hernández, comisionado de Seguridad Ciudadana del Estado de México aseguró hace unos momentos que la cifra de personas detenidas por actos vandálicos y saqueos —resultado de las movilizaciones contra el ‘gasolinazo’— ascendió a 430: hay cuatro efectivos de seguridad de la entidad involucrados en los hechos.

En entrevista telefónica con Patricia Rodríguez Calva para Grupo Imagen.

Valiente Hernández pidió a la ciudadanía que no se deje engañar por publicaciones hechas en redes sociales, las cuales aseguran que en el Estado de México hay toque de queda y una agudizada crisis de seguridad; por su parte, las personas retenidas fueron canalizadas al Ministerio Público (MP), ‘por su presunta participación en actividades ilícitas como…’:

… saqueos en tiendas de conveniencia, autoservicio, gasolineras y otros establecimientos. Entre los detenidos se cuantifican 255 hombres, 51 mujeres, de los cuales, 124 son menores de edad. Este jueves ya amanecimos con más calma; hay custodios en diversos lugares de la entidad: zonas que son susceptibles al vandalismo. La gente confundió” las movilizaciones”.

El comisionado agregó que la coyuntura del alza en los precios de los combustibles fue aprovechada para delinquir, saquear, robar, generar descontento social, perturbar la paz pública, así como para violentar a establecimientos comerciales: ‘seguimos registrando lugares, implementamos refuerzos de la Policía Federal (PF)’.

También se han desplegado divisiones de gendarmería, con efectivos municipales y, con la Comisión Estatal, habremos de controlar mucho mejor la situación. Hay gente que hace uso y beneficio de las manifestaciones, pero aquellos que incurran en delitos, serán tratados a consecuencia de sus actos. No hemos identificado a ninguna célula delictiva en especial”.

Y ‘sería muy aventurado atribuir los saqueos a un solo grupo criminal: con las entrevistas y pesquisas que se realizarán en el (MP) identificaremos el origen y a los entes de esta circunstancia. Estamos desmintiendo esos comunicados que causan alerta y pánico a través de las redes sociales. Les recomiendo las cuentas de @ComisionadoMXQ, @CESC_Edomex’.

Tampoco hagan caso a llamados para concentrase en centros comerciales. No hay toque de queda en el Estado de México. No se abusará de ninguna manera, simplemente se hará lo que la ley marca en la materia competente”.