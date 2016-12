Detroit, ahora lleva una calle con el nombre del músico Stevie Wonder

Detroit, Diciembre 23 – . Stevie Wonder tiene ahora una calle en Detroit.

El cantautor galardonado asistió el miércoles a una ceremonia en su honor para la que se dieron cita cientos de personas incluyendo el alcalde Mike Duggan y el representante John Conyers.

El músico fue ovacionado al develar el letrero de Stevie Wonder Ave sobre Milwaukee Avenue, a dos calles de la primera casa de Wonder en la ciudad.

Wonder se mudó a Detroit cuando era niño y siendo aún niño comenzó a grabar para Motown Records. Dijo que muchas cosas maravillosas ocurrieron en su vida gracias a Motown.

El artista ha sido reconocido con más de 20 Grammy durante su carrera.

–LLEGA POKEMON A LOS CELULARES—

Nueva York, Diciembre 23 – . El popular juego para celulares Pokémon Go ha llegado al Apple Watch, poniendo fin a los rumores de que el fabricante del juego estaba desechando esos planes.

El juego consiste en capturar monstruos virtuales en realidad aumentada: lo que ve un usuario al explorar su entorno con la cámara de su celular.

Pokémon Go fue un gran éxito de ventas cuando salió al mercado mundial en julio. No está claro cómo funcionará la versión para Apple Watch, especialmente ahora que hace demasiado frío en gran parte del hemisferio norte para salir al aire libre y capturar criaturas Pokémon.

Los planes para la versión del reloj de Apple habían fueron anunciados en el evento de lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre.