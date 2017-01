Dice adiós Carlos Villagrán a su personaje de Kiko definitivamente

Cd. de México, Enero 16 – . El actor Carlos Villagrán dice adiós de manera definitiva al entrañable personaje de “Kiko”, con el que se dio a conocer en Latinoamérica hace más de cuatro décadas en el programa “El Chavo del 8”, de Roberto Gómez Bolaños.

En entrevista con Notimex, Ángel Villagrán, hijo del actor, confirmó la noticia de que su padre ha puesto fin a esta etapa con el simpático niño cachetón “Kiko”, con el que trabajó de manera independiente, tras su salida de la emisión en 1978.

Programas como “Ay! que Kiko” dieron continuidad a la carrera del actor, quien llevó alegría a varios países del continente americano, a través de su espectáculos y el circo.

Sumado a esto, Villagrán sostuvo un distanciamiento con el creador de “El Chavo”, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, por más de 22 años, debido a los derechos del personaje, pero fue en el 2000 cuando los actores se reencontraron y limaron sus asperezas.

Ángel Villagrán considera que es el momento adecuado de que su padre deje de manera definitiva al personaje, debido a que ya no era creíble para los niños por la edad del actor. “Incluso los pequeños al verlo se extrañaban, porque lo recuerdan más joven como en los programas”.

Aunque la noticia parece sorpresiva, comentó que durante los últimos tres años, el actor viajó por varios países realizando su gira del adiós y a partir de 2017 ha comenzado a trabajar actoralmente como Carlos Villagrán.

Ahora ha retomado su carrera actoral y se ha sumado a un proyecto fílmico en Brasil, donde dará vida a un director de una escuela.

Está feliz con esta nueva oportunidad que llegó”, dijo Ángel Villagrán, quien también ha seguido los pasos de su padre en el mundo artístico en el rubro de actuación y la música, ya que está próximo a lanzar un álbum.

Mi padre disfruta de esta nueva etapa, aunque debo de reconocer que no le fue fácil decir adiós al personaje que hizo por tantos años y al que agradece la oportunidad de disfrutar del cariño de su público”, explicó.

Sí fue un proceso dejar a ‘Kiko’, porque era un personaje muy entrañable para él, pero también se preparó por mucho tiempo para este momento y tal es el cariño de la gente, que ahora está como actor en Brasil”, apuntó el intérprete.

Destacó que en esta nueva etapa actoral que inició este año, le ha permitido a Villagrán ver otras ofertas de trabajo, además de ocuparse de algunos homenajes que le realizarán durante este 2017.

Por lo que recordó que este personaje de niño travieso y caprichoso, no solo hizo a su padre famoso en Latinoamérica, sino también en Japón, donde es ampliamente conocido y recordado.

Algo que le ilusiona mucho al actor hoy en día, es la posibilidad de hacer una serie junto a su hijo, por lo que ya se planea, pero no darán detalles hasta iniciar las grabaciones.