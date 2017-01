Difunde IMSS entre derechohabientes varones programa sobre vasectomía

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 04 – . Luego que en el 2015 se realizaron 88 cirugías de vasectomía, y en lo que va del presente año 62, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación regional Tamaulipas, reforzó su campaña entre los varones que desean un método seguro de planificación familiar, a que aprovechen la campaña permanente de Vasectomía.

La vasectomía se realiza en hombres y es un método de planificación familiar seguro a largo plazo y sencillo que no requiere hospitalización, ni anestesia.

La directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N.° 78 del IMSS en Nuevo Laredo, doctora Alicia Castro Ramírez explicó que estas cirugías son ambulatorias y bastante rápidas, además de que trae muchos beneficios para el hombre, “es muy efectiva, no requiere anestesia, no requiere hospitalización ni estudios preoperatorios, y se realiza a través de una cirugía en la cual el doctor corta o sella los tubos seminíferos en el hombre para evitar la salida de los espermatozoides.

Detalló que en el año 2015 se llevaron a cabo 88 cirugías ambulatorias de Vasectomía, y en lo que va del 2016 hasta el pasado mes de octubre se han realizado 62, por lo que hizo un llamado a la población de varones a aprovechar la campaña que es permanente y es gratuita, siempre y cuando se haya tomado la decisión de no tener más hijos.

Así mismo, puntualizó que el mayor problema que se presenta respecto a este procedimiento es la desinformación, “porque los hombres creen que perderán la virilidad, que no tendrá la misma sensación durante el coito y no será satisfactoria, lo cual es totalmente falso”.

En este sentido, destacó que una vasectomía solamente protege de un embarazo no planeado y no de las infecciones de transmisión sexual.

La directora de la UMF 78, recomendó que después de realizarse la Vasectomía se debe usar un preservativo al tener relaciones sexuales para que no haya un embarazo, pues se debe esperar que la vesícula seminal se vacíe de los espermatozoides acumulados, lo cual se da en un promedio de 10 a 12 eyaculaciones.

La doctora Castro Ramírez puntualizó que este método es seguro a largo plazo por lo que aquellas personas interesadas en obtener más información sobre los métodos de planificación familiar, se acerquen a los módulos de Atención en Planificación ubicados en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS.