Difunden “selfie” de pistolero en el ataque terrorista en Estambul

Estambul, Enero 03 – . La policía turca ha detenido en las últimas horas a cuatro sospechosos por su supuesta vinculación con el atentado contra el club nocturno ‘Reina’ de Estambul, en el que murieron 39 personas, por lo que el número de sospechosos arrestados asciende a 16, informó el diario Hürriyet.

Las detenciones se produjeron en Estambul y en la ciudad de Konya, en el centro del país, donde según los medios turcos el presunto atacante, se instaló en un piso con su mujer y dos hijos, según el periódico.

Dos extranjeros fueron detenidos en el aeropuerto Atatürk de Estambul, mientras que sobre los demás no se han revelado detalles.

En varios medios turcos se ha publicado hoy un video estilo ‘selfie’ en el cual se ve al atacante caminando por la plaza Taksim, en el centro de Estambul.

Aparentemente, el autor del atentado, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI), sigue a la fuga a pesar de la amplia operación de búsqueda y captura desplegada por la policía, con apoyo militar y de helicópteros.

La operación se centra sobre todo en Estambul, con exhaustivos controles policial en varios puntos, también de la parte asiática de la ciudad, informó la agencia privada Dogan.

Por otro lado, los investigadores han descartado que el arma usada por el atacante -que éste dejó abandonada en el local, según han asegurado las autoridades del país- haya sido usada anteriormente en alguna acción conocida en Turquía, por lo que se deduce que fue introducida desde el exterior, indicó la televisión CNNTürk.

Datos a cuentagotas

El sospechoso aparentemente es un avezado guerrillero que habría sido entrenado en Siria, reportaron un diario y una fuente de seguridad el martes.

El atacante seguramente tiene experiencia en combate (…) podría haber estado combatiendo en Siria durante años”, dijo una fuente de seguridad, que agregó que el accionar del prófugo probablemente fue dirigido por el grupo yihadista.

La televisión pública turca TRT había publicado esta mañana una información sobre la supuesta identidad del terrorista buscado, que sin embargo retiró poco después sin dar explicaciones y sin ni que nadie desmintiera los datos divulgados.

La cadena había publicado una foto del pasaporte del sospechoso, correspondiente a un hombre de 28 años de Kirguistán.

Pero pasado un tiempo, retiró de su página web y de las redes sociales el video y las publicaciones sobre la identidad del atacante, aunque esta información seguía circulando por las redes sociales.

El servicio de seguridad de este país asiático señaló que estaba en contacto con autoridades turcas y chequeando los reportes, sin brindar más detalles.

Las autoridades turcas impusieron un bloqueo informativo -que todavía mantienen- poco después de producirse el atentado, el 1 de enero, que ayer reivindicó el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Los medios turcos habían adelantado esta mañana que la Policía ya tenía la identidad del agresor, aunque no se había hecho pública.

El diario Cumhuriyet, que al igual que otros periódicos aseguraron que la familia del sospechoso está custodiada por la policía en la ciudad Konya, aseguró que ha hablado con la esposa del atacante y que éste proviene de Kirguizistán.

Me enteré del ataque por televisión. No sabía que mi marido era simpatizante (del EI)”, dijo la mujer al rotativo, según el cual el terrorista y su familia llegaron el 20 de noviembre en vuelo desde Kirguizistán al aeropuerto de Estambul, desde donde fueron a Ankara y el 22 de noviembre, a Konya.

Allí “alquiló un estudio por mil 100 liras (unos 300 dólares) y pagó tres meses (por adelantado). Dijo que llegó a Konya a buscar trabajo.

El 29 de noviembre viajó en automóvil a Estambul, relató el rotativo.

Después de ver su foto publicada ayer, “varios vecinos de la casa que alquiló llamaron a la Policía para decir que lo habían reconocido, añadió.