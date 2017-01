Distinguen al actor mexicano Gael García como jurado en el Sundance

Park City, Enero 13 – . El actor mexicano Gael García Bernal será uno de los miembros del jurado que distinga el mejor drama estadunidense en la próxima edición del Festival de Sundance, donde la estrella brasileña Sonia Braga también se encargará de juzgar la mejor película internacional.

El protagonista de Diarios de motocicleta y ganador de un Globo de Oro por la serie Mozart in the Jungle debatirá sus decisiones entre otros con Peter Dinklage, más conocido como Tyrion Lannister en la exitosa serie de luchas dinásticas Juego de tronos.

Además, el cineasta francés Diego Buñuel, nieto del español Luis Buñuel y presentador de las series del National Geographic Channel No le digan a mi madre, formará parte del jurado que elegirá el mejor documental estadunidense.

El Festival de Cine de Sundance se celebrará del 19 al 29 de enero en Park City, en el estado de Utah.