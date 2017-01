El estudiante atacante anunció en las redes sociales tiroteo en su salón

Monterrey, Nuevo León, Enero 19 – . “No pido likes, solamente que dejen su ward, porque mañana haré una masacre en mi colegio”, anunció el adolescente que disparó en el Colegio Americano del Noreste hiriendo a cuatro personas, entre ellas su maestra.

El estudiante pertenece a un grupo cerrado en Facebook con más de 200 mil seguidores llamado Legión Holk, un sitio que promueve hashtags como @MásMasacresEnMéxico y #SiCaigoYoCaenTodos.

En redes sociales han circulado mensajes y la posibilidad que el atacante tuviera cómplices, es decir, otros jóvenes que sabían lo que iba a pasar.

En el video de la masacre difundido, uno de esos jóvenes se acerca al atacante y le hace una seña en la sien simulando una pistola, y a continuación el estudiante dispara a su maestra y sus compañeros.

–GOBERNACION VERIFICA INFORMACION–

Con el objetivo de garantizar el respeto a la dignidad de las víctimas, la Secretaría de Gobernación (SG) verifica el material difundido en medios de comunicación y plataformas digitales, sobre los hechos en la escuela de Monterrey.

En tanto, Eunice Rendón, integrante del equipo de funcionarios que al inicio del sexenio elaboraron el Programa Nacional de Prevención de la Violencia, dijo que el gobierno debe hacer una intervención en crisis para analizar las causas del caso Monterrey.

Desde 2015, la encuesta de prevención reveló que 11.5 por ciento de los menores encuestados mencionaron haber utilizado armas de fuego y que uno de cada cinco niños sufría acoso escolar. La ex funcionaria, ahora consultora para temas de prevención, dijo que no es suficiente con revisar la mochilas, sino analizar los factores de riesgo tanto en la familia como en la comunidad.

La facultad de Gobernación es recordar lo establecido en la ley en cuanto al respeto de los derechos de los menores, especialmente proteger su identidad.

Apenas se conocieron los hechos, del alumno que agredió con arma de fuego a sus compañeros en el salón de clase y luego se quitó la vida, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el hecho es muy doloroso. “Las víctimas de los trágicos hechos de Monterrey merecen todo el respeto de la sociedad y de los medios de comunicación. He instruido que se verifique que las imágenes difundidas por medios y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas.

Enseguida, Gobernación emitió un aviso en el cual llama a los concesionarios de radio y televisión a manejar el material de la tragedia en apego a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No está permitido difundir datos personales de los menores relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctimas o testigos. La dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación dará seguimiento puntual al cumplimiento de la referida ley, se indica en el aviso.