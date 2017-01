El mundo de Tim Burton visitará México en 2017

CIUDAD DE MÉXICO (01/ENE/2017).- “Tim Burton: La exhibición” llegará al Museo Franz Mayer en 2017. Más de 500 dibujos, muñecos de películas, fotografías, documentos personales y otros objetos de la carrera cinematográfica del productor y escritor estadounidense podrán verse en esta muestra.

La exposición será inaugurada el primero de noviembre, cuando México esté en pleno festejo por Día de Muertos. Podrás adentrarte en la mente del autor de cintas como El cadáver de la novia y Beetlejuice hasta el primero de enero de 2018.

“Burton ha creado un sinfín de mundos con dibujos animados que nos adentran en figuras góticas y extrañas, es admirable su capacidad para transformar lo oscuro en algo agradable para los niños y toda la familia”, explicó el recinto.

Sobre la exposición -que ya ha visitado Alemania, Hong Kong y Japón- Burton ha dicho que es “como si abrieran mi armario y vieran la ropa sucia”.

Egresado de California Institute of the Arts (CalArts), Tim Burton trabajó en sus inicios para los estudios Walt Disney. Inspirado en la cultura popular y en los cuentos góticos, su particular visión reinventó el cine de Hollywood, indicó el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que en 2009 organizó una exposición en torno al universo del cineasta