En aumento las manifestaciones en el país por alza a la precio de gasolina

Cd. de México, Enero 03 – . Las manifestaciones contra el aumento a los precios de las gasolinas y del diesel se extendieron ayer en la Ciudad de México y en 29 estados.

A dos días de la entrada en vigor de los nuevos precios de los combustibles se reportaron tomas carreteras, de vías de tren, de instalaciones de Pemex, gasolinerías y oficinas de gobierno. También hubo vandalismo, saqueo y enfrentamientos con la policía.

Entre los bloqueos destacaron por su duración la México-Toluca, México-Laredo y la antigua carretera México-Querétaro.

En Guadalajara, Jalisco, manifestantes contra el alza se enfrentaron con policías. En Tapachula, Chiapas, un grupo de personas –algunas embozadas– vandalizó y saqueó una estación de servicio. Tanto en Veracruz como en Morelos fueron tomadas instalaciones de almacenaje de combustible.

En Aguascalientes, un grupo de inconformes ingresó al Palacio de Gobierno de la capital estatal lanzando consignas. En las ciudades de Irapuato y León, en Guanajuato, hubo manifestaciones multitudinarias contra el alza en el precio de los combustibles.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad confirmó que habrá un aumento en las tarifas del transporte público, derivado de las gasolinas.

En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que no habrá marcha atrás a los ajustes de precios. “No se trata de un alza en impuestos, sino que se debe a un aumento en los precios internacionales de los combustibles”, explicó el subsecretario Miguel Messmacher.

-Con información de los corresponsales.

Protestan en 30 estados por alza a las gasolinas

Ciudadanos de 30 entidades del país realizaron diversas manifestaciones de protesta contra el alza a las gasolinas, que incluyeron bloqueos a carreteras, marchas, tomas simbólicas de dependencias públicas, clausura de estaciones de servicio, levantamiento de firmas, quema de tractores y vandalismo.

Las acciones de protesta escalaron en intensidad y número de participantes respecto del domingo, cuando entró en vigor el incremento al precio de los combustibles.

Un grupo de personas, algunas de ellas encapuchadas, saqueó una estación de servicio en la entrada principal a Tapachula, Chiapas. Los inconformes llegaron a la estación Macal a protestar, pero algunos empezaron a robar productos y derribaron estantes. No hay detenidos.

En la Ciudad de México policías de la SSP detuvieron a seis personas por ataques a las vías de comunicación en inmediaciones de una gasolinería ubicada en la colonia Puebla, delegación Venustiano Carranza, a quienes se les encontraron petardos.

Mientras que en Aguascalientes, un numeroso grupo de inconformes irrumpió violentamente en el Palacio de Gobierno, resguardado por personal de seguridad, que no pudo detenerlos.

Al cierre de esta edición, sólo en San Luis Potosí y Baja California Sur no había reportes de alguna protesta.

CINCO HORAS

Uno de los bloqueos más intensos se realizó por más de cinco horas en la carretera México-Toluca, a la altura de Amomolulco, Lerma, el cual concluyó con un desalojo de la Policía Federal que dejó cinco detenidos. Las filas medían más de diez kilómetros en ambos sentidos.

En el Estado de México hubo más bloqueos en San Juan Teotihuacan, Texcoco-Lechería, así como tomas de gasolinerías en Coacalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

En Morelos los manifestantes tomaron la planta de almacenamiento de Pemex de Cuernavaca. Transportistas exigieron diálogo para crear subsidios y no subir el pasaje.

Una decena de bloqueos y protestas contra el alza a las gasolinas se realizó en Hidalgo. Las de mayor impacto fueron sobre la carretera federal México-Laredo y la antigua carretera México-Querétaro, porque se impidió la circulación por varias horas. Otros bloqueos ocurrieron en Huimilpan, Amealco y San Juan del Río, Querétaro; en Puebla los transportistas bloquearon tres carreteras.

En Yucatán unas 80 unidades pesadas, de una asociación de transportistas, permanecieron casi todo el día al lado de la carretera que bloquearon por casi una hora.

En Irapuato, Guanajuato, unos 120 campesinos bloquearon por varias horas la carretera federal que va a Pénjamo, Michoacán. Y en León se efectuó una multitudinaria marcha.

QUEMAN TRACTOR

En Río Grande, un grupo de El Barzón Zacatecano y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala tomaron la carretera 45 para manifestarse contra este aumento, donde quemaron un tractor, porque los insumos aumentan a diferencia del pago por las cosechas.

También en Guadalajara, Jalisco, hubo una marcha. Una caravana de 80 vehículos, empujados por sus dueños en protesta, iba a la retaguardia de unas 150 personas. Hubo cinco detenidos, entre ellos menores de edad.

Otra marcha multitudinaria se realizó en Veracruz, donde además tomaron simbólicamente el Sardinero, donde Pemex almacena combustible.

También en Nayarit los ciudadanos salieron a marchar en Santiago Ixcuintla y Acaponeta por la mañana, y en Tepic, por la tarde.

En Colima los manifestantes tomaron las oficinas del SAT, mientras que en Chihuahua campesinos, maestros y ciudadanos estrangularon carreteras y bloquearon las vías del tren, las plantas de Pemex y las casetas de todo el estado.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes se apostaron en el puente internacional Juárez-Lincoln con carteles de protesta recababan firmas.

En Tabasco, Tijuana, Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo los ciudadanos también salieron en grupos a protestar o a tomar estaciones de servicio.