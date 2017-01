Entra Tokio en defensa de la Toyota ante amenazas tributarias de Trump

Tokio, Enero 06 – . El Gobierno japonés defendió el viernes a Toyota Motor Corp como un “ciudadano corporativo importante” de Estados Unidos, después de que el presidente electo Donald Trump amenazó a la empresa con un fuerte arancel si fabrica sus modelos Corolla para el mercado estadounidense en una planta en México.

Trump ha criticado en repetidas ocasiones a las empresas estadounidenses por el uso de fábricas de menor coste en el extranjero a expensas de los puestos de trabajo en su país.

Esta semana, Ford Motor Co dio marcha atrás en sus planes de construir una planta de ensamblaje en México, valorada en 1.600 millones de dólares, tras la duras críticas de Trump.

Pero este es el primer ataque de Trump contra una automotriz extranjera. “Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja, México, para construir los autos Corolla para EEUU.

¡DE NINGUNA MANERA!

Construya la planta en EEUU si no quiere pagar un gran impuesto en la frontera”, escribió Trump el jueves en Twitter.

Las acciones de Toyota llegaron a caer más de un 3 por ciento antes de recuperarse, y los papeles de Honda Motor Co y Nissan Motor Co restaban cerca de un 2 por ciento, aún cuando el Gobierno japonés y analistas trataron de minimizar el impacto del ataque.

El secretario del gabinete, Yoshihide Suga, dijo a la prensa el viernes que Toyota es un “ciudadano corporativo importante”, mientras que el ministro de Comercio, Hiroshige Seko, destacó la contribución de las empresas japonesas al empleo en Estados Unidos.

“Creemos que el impacto en el rendimiento del negocio es limitado”, dijo Akira Kishimoto, analista de JP Morgan, en una nota. “Se necesita un juicio frío”, agregó.

La exposición de Toyota a México es limitada, dijo Kishimoto, añadiendo que incluso un “caso extremo” de un arancel de un 20 por ciento impactaría a su ganancia operativa en torno a un 6 por ciento. Trump ha amenazado con un arancel de un 35 por ciento para los coches importados desde México.

Toyota es sólo uno de una serie de empresas que operan en México. Cuenta con una planta de ensamblaje en Baja California, donde produce la camioneta Tacoma, y donde podría aumentar la producción.

En su mensaje en Twitter, sin embargo, Trump confundió la planta existente de Toyota en Baja con una instalación en Guanajuato que se comenzó a construir en noviembre y contempla una inversión de 1.000 millones de dólares.

Baja produce cerca de 100.000 camionetas pickup y plataformas de carga al año, incluido el modelo Tacoma. En septiembre, Toyota dijo que aumentaría su producción de camionetas pickup en más de 60.000 unidades al año.

La planta de Guanajuato fabricará el modelo Corolla y tendrá una capacidad de 200.000 unidades cuando entre en funcionamiento en el 2019, trasladando la producción del vehículo pequeño desde Canadá.

Otras automotrices japonesas también tienen plantas en México. Nissan Motor Co tiene dos, que producen 830.000 unidades al año a marzo. Honda Motor Co opera dos plantas de ensamblaje y motores en México con una capacidad anual total de 263.000 vehículos. También tiene una planta de transmisiones con una capacidad anual de 350.000 unidades.