Es D. Trump quien amenaza con cancalar la reunión con Peña Nieto

Cd. de México, Enero 26 – . El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con cancelar la reunión con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, fijada para el próximo martes, si ese país no está dispuesto a pagar por el “tan necesario” muro que quiere construir en la frontera.

Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.

Este miércoles Trump firmó una orden ejecutiva para comenzar “en meses” la construcción del muro en la frontera entre los dos países, una decisión que lamentó Peña Nieto al reiterar que México no pagará los costes de esa barrera, como pretende el presidente estadunidense.