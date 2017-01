Evalúa Meade “suavizar” próximo aumento a los precios de gasolinas

Cd. de México, Enero 31 – . El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, informó que se analiza la posibilidad de suavizar y minimizar el impacto del incremento en los precios de las gasolinas y confirmó que el viernes se hará el anuncio del ajuste.

Indicó que se están evaluando variables como el tipo de cambio y el precio del petróleo para buscar una cifra que afecte lo menos posible la economía. El ajuste del precio de las gasolinas (para febrero) buscará un equilibrio en las finanzas públicas, reflejando el costo de los energéticos, afirmó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que los tiempos previstos para los anuncios, programados para los días 3 y 10 de febrero, no serán modificados.

Sobre el porcentaje de aumento a los precios de los combustibles Meade Kuribreña aseveró: Estamos en el proceso de revisar, en un marco que está cambiando todos los días, cómo podemos seguir haciendo compatible el cuidado de las finanzas públicas con reducir y acotar parte de la volatilidad que estamos viendo para tener la menor afectación posible.

La Secretaría de Hacienda analiza las variables que intervienen en la fórmula con la que se determinan los precios, por lo que ahora no existen elementos para adelantar un comportamiento en el mercado de los combustibles.

Indicó que los incentivos fiscales para los gasolineros en la frontera norte ya están listos con la ampliación del esquema de créditos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y devoluciones aceleradas de impuestos del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Por otro lado, aseguró que en el diálogo entre México y Estados Unidos se defenderá el libre flujo de las remesas, y para el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso se impulsará una ley que refuerce el uso de la tecnología en apoyo a las transacciones financieras. Preparamos una ley que permita que el uso de la tecnología fomente las remesas, dijo.

Explicó que se ha visto una gran innovación en el uso de la tecnología en el mundo para el movimiento de remesas, y por ello se buscará una legislación que sea habilitante y permita incorporar en el marco normativo aprovechar esas tecnologías en beneficio del mercado interno, para captar ahorro, desplegar crédito y mover las remesas de una geografía a otra.

Meade afirmó que la iniciativa se presentará antes de que concluya febrero, como parte de legislación para la industria Fintech, la cual está siendo revisada por las autoridades financieras y el sector, a fin de que la propuesta ayude a que la tecnología juegue un papel cada vez más importante en lo financiero.

Aseguró que en la redefinición de la relación México-Estados Unidos se pondrán límites claros, buscando la prosperidad para ambos países.

Dijo que todavía no hay fecha para entrevistarse con su homólogo estadunidense.

“Todavía no está confirmada mi contraparte. Está propuesta pero no confirmada, por lo tanto para tener cualquier contacto tendremos que esperar que estuviese confirmada, cosa que sentimos sucederá pronto, y una vez que suceda estaré buscando para tener con él una relación de coordinación, como hemos tenido siempre entre el Tesoro americano y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa tendrá que ser evaluada y discutida”.

En su participación en un diálogo con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el funcionario señaló que hay 30 mil millones de pesos para establecer las asociaciones público privadas y se anunciarán las primeras nueve en breve para luego concretar otras 14.

Mencionó que se está reorganizando en la dependencia para crear una unidad que dé seguimiento a los proyectos de infraestructura, con la finalidad de crear un banco de datos de proyectos económicamente viables. Por otro lado, darán subsidio a los proyectos sociales que lo requieran.

Hasta Ochoa Reza llama a evitar el aumento de gasolinas

El encono e irritación social prevaleciente contra el incremento en los precios de las gasolinas y el diésel dieron pie a una demanda unánime de los partidos políticos –dirigida al gobierno federal– para dar marcha atrás a las dos alzas previstas en febrero.

Ayer en la Cámara de Diputados se expresaron con diferentes matices y exigencias los grupos políticos representados en el Congreso.

Mientras el PRD y Morena, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, demandaron la reversión del gasolinazo, el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, expuso su propuesta de echar abajo los incrementos programados para el mes por venir.

“El PRI es un partido con amplísima vocación de justicia social, ciertamente uno de los principales temas que nos ocupan en la agenda política, en la agenda social de nuestro país, es cuidar el patrimonio de las familias, cuidar la economía familiar, cuidar su bienestar.

“Por esa razón desde esta tribuna hago un llamado muy importante, a nombre del priísmo nacional, para que desde el gobierno de la República se encuentren todas las medidas técnicas y responsables para que no aumente el precio de los combustibles en nuestro país… Tiene un origen, que los precios internacionales y el tipo de cambio; sin embargo; ante el escenario que vivimos todos los mexicanos es muy importante que con responsabilidad busquemos que en febrero no exista cambio alguno en los precios”.

Con otra perspectiva, el jefe de Gobierno de la capital del país puntualizó –de nueva cuenta– su demanda al presidente de la República para que se evite a toda costa el incremento en los combustibles, anunciados para este mes de febrero. No es momento adecuado para realizar este incremento. Me parece que hay mecanismos para analizar y llevar a cabo el incremento, si es que fuera indispensable, pues a otra época, a otro tiempo. No ahora, porque ahora se está hablando de unidad nacional.

Con dureza, la coordinadora de Morena, Rocío Nalhe, fustigó la determinación gubernamental de escalonar los incrementos a los combustibles.

“Vamos a exigirle a Hacienda y a (Enrique) Peña Nieto que no haya gasolinazo. No es después de que des el gasolinazo vamos a la calle, no; es desde ahorita. No puedes tener gasolinazo, no pueden, exactamente, sería una irresponsabilidad del tamaño del mundo, y ahí sí prácticamente que el primero que estaría en contra de la unidad nacional sería el propio Ejecutivo”.

También la lideresa nacional del PRD, Alejandra Barrales, reprochó al PRI, pues no tiene la autoridad moral para convocar a un acuerdo de unidad nacional, y repuso que si el priísmo pretende definiciones y cambios en las relaciones entre partidos, habrá de demandar se eche atrás el gasolinazo.

“Si el PRI quiere ir a esta convocatoria, bueno, pues yo le pediría al presidente de ese partido que nos ayudara con sus votos, con sus legisladores a abrir ese periodo extraordinario que se ha estado solicitando, o meter en la agenda de manera específica el no al gasolinazo. Si están en esa idea, verdaderamente de apoyar a las familias mexicanas, pues me parece que sería la mejor señal.

“Nosotros vamos a trabajar para buscar revertir el gasolinazo por todos los medios que estén a nuestro alcance. Y en el tema de la unidad, no le regateamos la unidad a nuestro país”, concluyó.