Exhiben video de Holanda donde le dice a Trump como crear muro

Los Ángeles, Enero 26 – . Que si el muro, que si México, que las mujeres y sus derechos, todas esas políticas que Trump ya empezó a implementar y que desea hacer con todas sus fuerzas, sirven para que otros países se inspiren.

A pesar de que en Estados Unidos y en México ya no están dando miedo, nos da gusto que en países como Holanda se burlan de ellas.

El programa vpro zondag met lubach (como quiera que se pronuncie), hizo un video para mostrarle al presidente de Estados Unidos lo grandioso que es Holanda y las reformas que hicieron para mantener a los mexicanos fuera de su territorio.

Eso no es todo, también le platican a Trump -en tono de burla- que son un gran país para evadir impuestos. Tienen a una política con discapacidad a quien podría imitar a la perfección e, incluso, poseen un ser humano que se burla de los negros, hecho que le encantaría a The Donald.

Les compartimos el video con subtítulos en español y, por cierto, si encuentran similitudes entre la voz de Trump y la del narrador, es pura coincidencia. NOT.