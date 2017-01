Fustiga el presidente de China la Actitud proteccionista de Trump

Davos, Suiza, Enero 18 – . El presidente de China, Xi Jinping, defendió ayer la globalización y la apertura comercial, y pidió a los líderes que digan “no” al proteccionismo que propugna el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y eviten guerras comerciales.

No sirve para nada culpar a la globalización de los problemas del mundo”, dijo Xi en un esperado discurso en la estación suiza, donde se reúnen hasta el viernes tres mil representantes de la élite política y económica.

Trump ha dejado claro su rechazo a la globalización y ha abogado por el proteccionismo y por el “América primero”, lo que incluye la retirada de los acuerdos comerciales recientemente pactados y la imposición de aranceles a algunos de los principales socios comerciales como China o México.

Xi, quien tuvo el “honor” de inaugurar la 47 edición del Foro Económico Mundial de Davos, aseguró que “no es posible” cortar los flujos de capital y pidió una globalización “más inclusiva y más sostenible”, criticando a su vez las instituciones mundiales, “inadecuadas”, según él porque son “poco representativas”.

En otra referencia velada a Trump, el mandatario chino dijo que “nadie saldrá ganando de una guerra comercial”.

Seguir con el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura. Es cierto que se evita el viento y la lluvia pero también la luz y el aire”, concluyó Xi.

El argumento que quiero exponer aquí es que muchos problemas inquietantes no son causados por la globalización económica”, recalcó el jefe de Estado chino.

Por ejemplo las olas de refugiados desde Oriente Medio y el norte de África se han convertido en preocupaciones globales, pero por causa de las guerras, los conflictos y las turbulencias regionales.

También la crisis financiera ha sido otro problema en el mundo, pero no debido a la globalización, sino por “la caza excesiva de beneficios y el fracaso de la regulación”.

Xi reconoció que la globalización ha creado nuevos problemas, si bien reiteró que no debe ser “ninguna justificación para desecharla del todo”.

Más bien, agregó, hay que contrarrestar su impacto negativo y proporcionar sus beneficios a todos los países. Pero subrayó que el proteccionismo no es la solución.

Tenemos que permanecer comprometidos con el desarrollo del libre comercio y la inversión, la liberalización y la facilitación a través de la apertura y decir no al proteccionismo”, dijo.

RESPUESTA

El que será asistente y director de la oficina de Relaciones con el Público de Trump a partir del próximo viernes, Anthony Scaramucci, respondió a Xi poco después que la futura administración de EU “no quiere una guerra comercial”, pero sí hacer los acuerdos comerciales más “simétricos” 71 años después del Plan Marshall y la decisión entonces de elaborar pactos “asimétricos”.

En los últimos diez años ocho millones de estadunidenses más han pasado de pertenecer a la clase trabajadora a pertenecer a los trabajadores pobres”, recalcó.

Tenemos que crear políticas para cambiar esto”, subrayó, y si China realmente cree en la globalización, “debe acercarse ahora a nosotros y permitirnos crear esa simetría” en el aspecto comercial.

Dijo que “la mitad de la globalización la aportan los trabajadores y la clase media estadunidense”, y explicó Scaramucci que si Washington logra crear más poder adquisitivo habrá “más comercio, paz y prosperidad global”.