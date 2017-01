Gradual el cierre de gasolineras debido al alto costo del “subsidio”

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 05 – . El cierre de gasolineras no es voluntario ni por desabasto de Pemex, sino por no tener recurso para comprar el combustible y ya se comenzó a dar, declaró José Luís Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo.

En tanto los expendio de carburante en Reynosa, se mantenían a la expectativa de cierre debido a los altos costos para adquirirlo y la incapacidad económica para financiar el subsidio anunciada por el Gobierno Federal como medida de abaratamiento, localmente se comenzaron a registrar cierre de negocios por la imposibilidad de poderlos sostener.

“Los cierre de gasolineras no sería por desabasto. Gasolina si hay, lo que no hay es como pagarla y todo sigue igual. La gasolina ahí está en Pemex pero te la venden a 15.50 y quieren que la demos en 13 pues de dónde”, replicó.

Asintió en la desinformación del subsidio que se pretende dar, lo que además hace desaparecer la homologación de precios en la frontera y sin que esto haya tenido difusión entre el consumidor o al menos la necesaria.

Explicó que el dar más barato el litro de gasolina, significaría que los empresarios gasolineros tendrían que subsidiarla con tres pesos, esto es para que se venda en 13.26 pesos.

El ofrecimiento de Pemex es que el retorno de la cantidad subsidiada por cada gasolinero ante Hacienda llevaría tiempo y se haría a través de impuestos, amén de que se debe considerar que entre la petición y la gestión se llevaría de 120 a 180 días.

“No tenemos dinero para ese subsidio anticonstitucional. Cada gasolinera, de manera particular, subsidiaría un millón y medio de pesos mensual, lo que significa que serían aproximadamente 55 millones de pesos los que tendríamos que subsidiar entre todos los propietarios”, dijo.

Esto es que si te ganas 10 mil pesos por pipa –abundó– tendríamos que financiar como treinta mil. No es posible. Con esto van a cerrar las estaciones chicas y los tiburones se comerán a estas, pues nadie va a poder financiar esto.