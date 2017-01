Incertidumbre en el amparo contra el gasolinazo: Colegiada de Abogados

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 20 – . Con un promedio de aproximadamente 50 amparos ciudadanos contra el aumento establecido por el Gobierno Federal, así resumía en su tercer día de actividad la defensa legal al consumidor por parte de la Barra Colegiada de Abogados, A. C. de Nuevo Laredo.

Braulio Hernández Hernández, presidente del organismo de abogados, asintió que si bien se podría calificar de apatía del ciudadano, observó que los restantes 12 días podrían ser un margen que se tiende por optar para presentar mayor número de demandas.

“Podríamos considerar hasta el momento lenta la respuesta de la población, pero también debemos considerar que se está a 12 días del plazo restante para exponer la inconformidad por la vía legal y crea la posibilidad de responder de último momento”, comentó.

Señaló que la mayoría de quienes han solicitado el amparo de manera individual, aseguran que la medida fue arbitraria y sin la consideración de un estudio de mercado que permitiera determinar el aumento al precio de la gasolina.

Acerca dela factibilidad del funcionamiento del amparo ciudadano, expresó que lo marca la violación al Artículo 131 y en ese contexto se apela a la autoridad para que analice y determine una corrección.

“Ya se le dio procedencia en los juzgados al primero de los amparos y ya se acordó y se declaró incompetente el Juzgado III de Distrito, que sería un primer reflejo del avance que se busca por la vía legal en favor del consumidor”, dijo por su parte Carlos Sánchez, socio de la Barra Colegiada de Abogados, A. C. de Nuevo Laredo.

Ahí en la oficina receptora de amparos sito en Lincoln NO. 2801 Local 2 Altos de la colonia Juárez, fue entrevistado el ciudadano José Fernando Arriaga Escareño quien señaló que apelar a la vía legal es el recurso más inmediato y propio.