Inmersa en confusión la liberación de precios de las gasolinas: AEGNL

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Diciembre 27 – . Para la Asociación de Expendedores de Gasolina de Nuevo Laredo, la anunciada liberación de precio es total confusión, pues implicaría que entren las empresas a vender, sin que estas tengan a quien debido a que Pemex tiene amarrados los expendios bajo concesión.

“Cuál liberación si no se tienen liberadas las concesiones”, replicó José Luís Palos Morales, presidente del organismo que aglutina a los expendedores de gasolina en la localidad.

Otro de los puntos que crea incertidumbre, dijo, es que los precios del combustible se rigen por los mercados internacionales y no propiamente es que los establezca Pemex, como se ha divulgado.

“Primero liberaron lo permisos de importación y esto ya pasó a segundo término. Fue entonces que le entraron empresas extranjeras a la venta como son Exxon y Sheld, pero no resultó, pues Pemex tiene aseguradas las concesiones y sólo a ellos se les compra”, comentó.

Acerca de la posición de homologación de precios de la frontera, dijo que aún con la liberación de precios deberá ser respetada la franja pues de otro modo surtiríamos de lado americano por calidad y precio.

Palos Morales, asintió que a razón de la anunciada liberación de precios ha crecido la confusión, más aún que esto implica el ingreso de empresa para vender en tanto las gasolineras tiene contrato para comprar sólo a Pemex.

Puntualizó al citar que dichos ajustes de Pemex, quien sería el que impondría un precios base, deberán darse gradualmente durante los primeros meses del año y no súbitamente motivando la especulación,

La apertura a la importación de gasolina, desde su nacimiento fue incierta, pues deja a la deriva formatos que impidan nuevos monopolios y esto conlleva a la incertidumbre y de ahí a la especulación, dijo.