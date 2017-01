Insiste Hacienda que aumento a la Gasolina no pegara a sector endeble

Cd. de México, Enero 02 – . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que el aumento en los precios de las gasolinas tendrá un menor impacto en los sectores menos favorecidos y se prevé que su reflejo en la inflación no sea permanentemente.

La dependencia afirmó en su informe semanal –retomado por la agencia Notimex– desde el punto de vista de los costos de producción, que el consumo de diésel es deducible por las empresas, en tanto que el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) de diésel es acreditable contra el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Agregó que la mayoría de los programas de apoyo social reflejan de forma automática los cambios en la inflación, por lo que cualquier efecto se reflejaría en el apoyo otorgado a los hogares vulnerables

Hacienda indicó que en el pasado hubo episodios con aumentos similares en los precios de los combustibles sin que eso se trasladara en un aumento desbordado en la inflación.

De 2010 a 2013, detalló, se observaron aumentos en precios de los combustibles similares al incremento para la gasolina Magna en enero. En esos años, la inflación general se ubicó entre 3.5 y 4.5 por ciento.

Añadió que el Banco de México (Banxico) considera el ajuste en los precios del combustible es un cambio de una vez que no debería generar presiones inflacionarias permanentes.

Ello, aunado a que el instituto central se mantendrá atento para cuidar que el aumento en los precios de las gasolinas no provoque efectos de segundo orden en los precios de los distintos bienes de la economía.

La SHCP señaló que de manera general los precios más bajos se encuentran en la zona del Golfo de México, en particular en Veracruz, Tabasco y Yucatán, en donde se sitúan algunas de las comunidades con menor desarrollo del país.

Añadió que la presencia de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca ayuda a que en la zona de ese estado y áreas cercanas los precios se ubiquen también entre los más bajos del país.

La dependencia señaló que “mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles no es una buena política pública ni un buen uso de los recursos públicos”.

Lo anterior, expuso, aunado a que el consumo de las gasolinas y el diésel genera contaminación, problemas de congestión vial y afectaciones a la salud.

La dependencia reiteró que el ajuste en los precios de las gasolinas y el diésel está relacionado en forma directa con los precios internacionales del petróleo.