Integra Rivas Cuéllar la suma de cada demanda de los gobernadores

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 18 – .El Presidente municipal, Enrique Rivas, se sumó a la demanda de los Gobernadores Fronterizos en busca de un “Fondo de la Fronteridad”, para atender las deportaciones que se esperan en la frontera norte del país en los siguientes meses.

Actualmente el ayuntamiento de Nuevo Laredo destina recursos económicos para atender a los migrantes en albergues y trasladarlos a su lugar de origen.

“Los gobiernos municipales no estamos preparados, no tenemos presupuesto para poder destinarlos y poder amortiguar un problema de esta índole, de este tamaño”, dijo el alcalde.

Consideró que los acuerdos tomados por los gobernadores fronterizos en la segunda mesa de Trabajo “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, celebrada en esta frontera, son de suma importancia para los municipios que colindan con Estados Unidos y que buscan formar un frente común para demandar al Gobierno Federal su colaboración de manera más eficiente y frontal en el tema de deportación.

La repatriación segura y ordenada es un compromiso del gobierno municipal, por lo que consideró que no es un tema de ideología, sino de problemática social.

“Tenemos que sumar esfuerzos, cerrar filas y en esta colectividad tanto el gobierno del estado como los gobiernos locales poder asimilar una postura igual ante esta situación”, expresó el alcalde.

Añadió que de la mano del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca se trabajará para una vez que se logre el “Fondo de la Fronteridad”, se aplique el mecanismo para el destino transparente de los recursos.