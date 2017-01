Invade la acción del cine de EU las salas de espectáculos en México

Cd. de México, Enero 03 – . De nueva cuenta el cine norteamericano invadirá las salas de espectáculos en México para este año, al aparecer una lista con grandes filmes que destacan por su acción:

Star Wars: Episodio VIII

Apelando a la nostalgia de la primera entrega que conmemora este 2017 40 años de su estreno, aunado a los buenos resultados en taquilla que reflejaron Star Wars: El despertar de la Fuerza en 2015 y Rogue One: Una historia de Star Wars, llegará a nuestro país este nuevo capítulo, que seguirá las aventuras de la chatarrera Rey junto a Finn, Poe y Luke Skywalker. Esta entrega tendrá un valor muy especial para los fans de la saga, pues será la última vez que vean a Carrie Fisher, actriz que falleció hace una semana y que en este universo interpreta a la Princesa Leia. Rian Johnson, quien ha estado detrás de filmes como Los hermanos Bloom o Asesino del futuro fue el elegido para dirigir este proyecto, protagonizado por Daisy Ridley. Estreno: 15 de diciembre.

Mujer maravilla

La israelí Gal Gadot no puede negar que su vida profesional ha dado un giro, gracias a su trabajo como la Mujer Maravilla, que desempeñó por primera vez en Batman Vs. Superman: El origen de la justicia. La también actriz de las últimas dos entregas de Rápidos y furiosos, protagoniza el filme que narra los orígenes de la Mujer Maravilla, desde que es habitante de una zona del Amazonas, hasta que se ve involucrada en una Guerra Mundial, cuando conoce al piloto Steve Trevor (Chris Pine), quien se accidentó cerca de donde vive la superheroína. Entonces él le cuenta lo que acontece en el mundo y ella decide unirse a la contienda para mantener la paz. Esta cinta tuvo la dirección de Patty Jenkins, quien estuvo detrás de Monster: Asesina en serie. Estreno: 2 de junio.

T2 Trainspotting

Renton, Francis Begbie, Diane, Sick Boy y Spud están de vuelta 21 años después de que los jóvenes noventeros se deleitaran con la vida que llevaban aquellos chicos escoceses que solían refugiarse en la música, la heroína, el sexo y el alcohol. En 2013 el director británico Danny Boyle visitó la ciudad de Guanajuato y en el marco del festival de cine de esa ciudad comentó que trabajaba en la idea de reunir al elenco para poder hacer una segunda parte de Trainspotting: La vida en el abismo. A cuatro años de eso, el estreno de la secuela es una realidad, y veremos, dos décadas después, a Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle y Kelly Macdonald recorriendo las calles de Edimburgo y saldando las cuentas del pasado. Estreno: 31 de marzo.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

El equipo de antihéroes conformado por Star Lord, Gamora, Drax, Baby Groot y Rocket estará de regreso para tratar de salvar, una vez más, la Tierra. El director James Gunn está de vuelta con el apoyo de la factoría Marvel luego de que su trabajo en la primera entrega se convirtiera en un éxito de taquilla gracias a los 773 millones 328 mil 629 dólares, que acumuló en su corrida comercial internacional. Además de ver a Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista, los fans de esta cinta se sorprenderán cuando haga su aparición especial Sylvester Stallone. ¿Y el soundtrack? Sin duda será igual de bueno que el de la primera película, pues no pueden decepcionar a los espectadores que quedaron maravillados con las canciones que acompañaron las escenas de acción. Estreno: 28 de abril.

La Liga de la Justicia

Batman, Flash, Superman, la Mujer Maravilla, Acquaman y Cyborg, personajes de DC Comics, llegarán a las pantallas de nuestro país para darle batalla a su enemigo: la factoría Marvel. Tras el estreno en 2016 de Batman Vs. Superman: El origen la justicia, y la respuesta en la taquilla mundial —que fue de 873 millones 260 mil 194 dólares—, los estudios Warner trabajaron en este proyecto, el cual contará cómo Batman reúne a un puñado de superdotados para combatir a un enemigo que pone en riesgo la estabilidad mundial. Este filme trae de regreso al director Zack Snyder y cuenta con las actuaciones de Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Jeremy Irons y Jesse Eisenberg. Estreno 17 de noviembre.

Rápidos y furiosos 8

La franquicia de los coches de lujo y los arrancones regresa con esta octava entrega, que nos mostrará cómo Dominic (Vin Diesel) se dejará seducir por el mundo del crimen organizado cuando conoce a una misteriosa mujer llamada Cipher, interpretada por la sudafricana Charlize Theron. Sus viejos amigos, que más bien podrían ser su familia, tendrán que interceder y traer de vuelta a Dominic. Ésta será la primera cinta en la que ya no se vea al finado actor Paul Walker, aunque sí participarán Dwayne La Roca Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson. ¿Los nuevos integrentes del elenco? Helen Mirren, Scott Eastwood y la misma Charlize Theron. Estreno 14 de abril.

Spider-Man: Homecoming

Este año la gente conocerá a un nuevo Hombre Araña. El elegido para refrescar al superhéroe fue el actor británico Tom Holland, a quien vimos con el traje por vez primera en 2016, cuando apareció en la película Capitán América: Civil War. Por lo que se puede ver en el tráiler que ya circula en la red, quien estará al pendiente de su formación será el egocéntrico y millonario Tony Stark, que a su vez es Iron Man. Este Hombre Araña llega años después del trabajo que realizaron en su momento los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield. Veremos si el joven Holland convence a la crítica cinematográfica y al público. Estreno: 7 de julio

Mi villano favorito 3

Las aventuras de Gru, Lucy y los minions se harán presentes este 2017, cuando tengan que enfrentar al ladrón de joyas Balthazar Bratt, cuya voz en inglés será la de Trey Parker, creador de la serie animada South Park. Además de repetir la voz en español de Andrés Bustamante y de Andrea Legarreta, para Gru y Lucy, respectivamente, en esta tercera entrega escucharemos al músico Jay de la Cueva como el antagónico de la historia. Esta cinta llega luego de siete años de que se estrenara la primera parte y cuatro años después de la segunda, las cuales acumularon 543.1 y 970.7 millones de dólares, respectivamente. Estreno: 30 de junio.

Logan

La historia se ambienta años después del filme X-Men: Días del futuro pasado. Wolverine (Hugh Jackman) se siente desanimado por todo lo que ha sucedido y se promete no volver a usar sus poderes. Este escenario cambia cuando el villano Nathaniel Essex intenta manipular a algunos mutantes para saciar su ambición de poder. Wolverine tendrá que decidir si se suma o no a esa batalla. Bajo la dirección de James Mangold el actor australiano está de vuelta con esta cinta que es la tercera centrada en su personaje y la última que realizará, después de 17 años de dar vida a este mutante. Estreno: 3 de marzo.

Guerra mundial Z 2

Además de estrenar junto a Marion Cotillard el drama Aliados, Brad Pitt estará presente en las pantallas con este filme, secuela de Guerra mundial Z, misma que se estrenó en 2013 y que acumuló en la taquilla internacional 540 millones de dólares, frente a los 190 millones de dólares que tuvo para producción. Pitt encarnará de nueva cuenta al exinvestigador de las Naciones Unidas, Jerry Lane, quien deberá enfrentar las consecuencias de aquel virus que hacía que las personas se convirtieran en zombis. Este largometraje está inspirada en los textos de Max Brooks.

Estreno: 9 de junio.

50 sombras más oscuras

A pesar de que la crítica deshizo la primera entrega, estrenada en febrero de 2015, esta historia va a continuar gracias a los 571 millones de dólares que recaudó su antecesora, protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan. Basada en los libros escritos por E.L. James, la historia se centrará en la relación que sostienen Anastasia Steele y Christian Grey. Ella deberá manejar los celos y la envidia que le provocan las mujeres que estuvieron antes que ella en la vida de Christian, mientras que él tendrá que sortear ese pasado tormentoso que le impide ser feliz. El director detrás de este filme fue James Foley. Estreno: 10 de febrero.

El planeta de los simios:

La guerra

Considerado el tercer capítulo de esta franquicia que inició en 2011, El planeta de los simios: La guerra tiene como protagonista al simio César, quien junto al resto de sus seguidores, se ve obligado a luchar contra un ejército de humanos liderado por el Coronel (Woody Harrelson). La cinta corrió a cargo de Matt Reeves y vuelve a tener dentro de su elenco a Andy Serkis, Judy Greer, Max Lloyd-Jones, Aleks Paunovic y Steve Zahn. Cabe mencionar que de nueva cuenta este filme hace uso del Motion Capture (Captura de movimiento por medio de sensores). Estreno: 14 de julio.

Transformers 5

Los autobots, los dinobots y los decepticons regresarán a la pantalla de la mano del director Michael Bay. Según lo revelado meses atrás, Optimus Prime se enterará de que su planeta está desprovisto de todo tipo de vida y se dará cuenta de que él es el único responsable. Ante este escenario deberá ir a la Tierra para encontrar la ayuda necesaria. En esta aventura se hará presente el mecánico e inventor Cade Yeager (Mark Wahlberg) y entrarán en juego nuevos personajes como The Creator, alguien ligado al origen de los Transformers; Cogman y Squeaks. Cabe destacar que Anthony Hopkins se unirá al elenco. Estreno: 21 de julio.

Blade Runner 2049

Esta cinta de ciencia ficción llega justo 35 años después de que se estrenara su antecesora, que en su momento fue protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott. En esta ocasión la batuta corrió a cargo del canadiense Denis Villeneuve, quien hace poco estrenó la cinta de ciencia ficción La llegada; Ridley Scott funge como productor. La trama se ambientará en 2049 y seguirá al Oficial K (Ryan Gosling) del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien se encontrará con Rick Deckard (Harrison Ford). Éste es sin duda uno de los estrenos más esperados por los amantes de la ciencia ficción. Estreno: 6 de octubre.

La La Land

Tras haber trabajado hace seis años en Loco y estúpido amor, Emma Stone y Ryan Gosling están de vuelta en esta cinta que ha recaudado 60.8 millones de dólares, de los 30 millones de dólares que se emplearon en su realización. Esta película que ha sido alabada por la crítica debido a la manera en que se maneja la música a lo largo de la historia, es una de las favoritas de esta temporada de premios en Hollywood. De hecho, es la película que tiene más candidaturas (siete) para la próxima entrega de los Globos de Oro, entre ellas la de Mejor Actriz, Actor y Director (Damian Chazelle). Estreno: 17 de febrero.