Los precios de las gasolinas, un “rio revuelto”, reconoce José Luís Palos

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 13 – . El nuevo precio de las gasolinas “vive un río revuelto” tiende a normalizarse, pero se llevará un corto tiempo, pues al Gobierno no le conviene el cierre y menos cuando está en juego la frontera, declaró José Luís Palos Morales.

El presidente de la Asociación de Gasolineros en Nuevo Laredo, dijo que serían al menos 10 negocios que no están en el convenio, esto es que dan el litro en 16.03 al no tener el recurso para financiar.

“Pero mientras tanto las restantes 50 están ofreciendo en 13.26 y por supuesto que es ahí donde acude el público consumidor. Se vive un río revuelto por los precios, pero la opción es del público”, dijo.

Quienes decidieron atender el convenio gestionado por el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca y la diputada federal Yahleel Abdala, tienen que tener un desembolso diario aproximado de 30 mil pesos para subsidiar lo que expenden, dijo.

Afirmó que el existe la pena confianza en las autoridades de Hacienda para que regresen el financiamiento por el que corren los gasolineros, el que según debe darse en un plazo no mayor de quince días.

Fue entonces que el dirigente de los gasolineros citó; “Sí será retornado por Hacienda el dinero subsidiado. Al gobierno no le conviene cerrar estos negocios y menos cuando está en juego la frontera.

Mencionó que actualmente los concesionarios permanecen a la espera de que el Gobierno les dé a conocer el formato para trabajar normalmente. Sin embargo también se tiene conciencia de que esto deberá tardar.

Palos Morales, detalló que este formato que tiene pendiente de dar a conocer el Gobierno, determinará entre otras condiciones que Pemex extienda el estímulo por 10 días y con eso poder financiar, encausar hacia la declaración, se regresa y se le paga a Pemex.

Puntualizó que el pago del subsidio por parte de concesionarios es en un promedio de entre 25 y 30 mil pesos diarios, el que sin embargo varía de acuerdo a las ventas de cada negocio.