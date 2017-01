Mantendrá la VW su producción en México y elevara actividad en EU

Detroit, Enero 09 – . Volkswagen (VW) dijo el domingo que mantendrá sus plantas en México y prometió producir autos eléctricos en Estados Unidos cuando Donald Trump presiona a las empresas a que dejen de producir en el país vecino.

“Por cierto”, respondió Herbert Diess, patrón de VW, cuando se le preguntó si mantendrá sus fábricas en Puebla, México, “México es un importante mercado para nosotros”, añadió y señaló que su empresa no ha entrado en contacto con el presidente electo de Estados Unidos.

VW, que tratar de recuperarse del escándalo mundial causado por sus autos trucados, se comprometió a construir en Estados Unidos sus autos eléctricos.

“Serán producidos en Estados Unidos (…) pero no hemos decidido” sobre el lugar, dijo Diess quien llegó a Detroit para participar el tradicional Salón del Automóvil.

Subrayó que podría ser ampliada la fábrica de Chattoonaga donde trabajan unas 3 mil 200 personas y en la que arma el modelo Passat.

La decisión sobre esa planta será tomada a comienzos de 2018 dijo el ejecutivo quien aseguró que no teme ser blanco de presiones de Trump a través de la red Twitter como sucedió con otras compañías.

Trump, quien relevará a Obama el 20 de enero, puso en su mira proteccionista a General Motors, Ford y Toyota en cuyas plantas de México se producen autos que luego son vendidos en Estados Unidos con las ventajas que brinda el tratado de libre comercio TLCAN.

Trump sostiene que la producción mexicana con mano de obra barata hace perder empleos a los estadunidenses.