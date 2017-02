No escatimar precauciones en la aún temporada de frío: Secretaría de Salud

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Tamaulipas, Febrero 14 – . Aún y cuando la actual temporada invernal no ha sido tan intensa como en años anteriores, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) representan la causa más frecuente de consulta durante los últimos meses.

La dependencia, a cargo de la titular de la Secretaria de Salud, Lydia Madero García, insiste en su llamado a la población a extremar las medidas de higiene personal y del entorno, como son lavarse las manos correcta y frecuentemente con agua y jabón, cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, no tocarse la cara con las manos sucias.

Las infecciones respiratorias agudas y la influenza son ocasionadas en su mayoría por virus, que entran al organismo por la boca, nariz y ojos, cuando se comparten utensilio o alimentos de una persona enferma o mediante el contacto con superficies contaminadas por gotas de saliva de un enfermo (manos, mesas, teclados, barandales, teléfonos, etc).

Los grupos de riesgo son los niños menores de 5 años, los mayores de 60, personas con enfermedades pulmonares y del corazón, obesidad, diabetes, VIH SIDA y cáncer

En caso de presentar síntomas de infección respiratoria se debe acudir de inmediato a su centro de salud, no automedicarse, mantener reposo en casa, no saludar de mano, abrazo o beso, consumir a diario verduras y frutas y por lo menos ocho vasos de agua potable, principalmente.

La Secretaría de Salud pide a la población extremar las medidas de prevención, ya que son la forma más efectiva de hacer frente a estos padecimientos.