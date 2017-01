Observan sector transportista el

2017, como año “cuesta-arriba”

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 09 – . Con un 40 por ciento arriba el precio del diesel, incremento en los precios de refacciones, más costo en peajes y la pérdida de su valor del Peso, el 2017 es un “cuesta arriba” para el sector transporte de carga, afirmó Luís Moreno Sesma.

El presidente de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo, dijo que el presente año será de riesgo de quiebra para una gran cantidad de empresas transportistas, debido a que no podrán resistir la aceleración del gasto.

“Y a esto haría que sumarle el cobro de paso por nueve municipios de Nuevo León a partir del próximo mes de Febrero, que de pagarlo resultará oneroso y de negarse a esto, paralizará la carga”, dijo.

Asintió en que como medida inmediata, el sector autotransporte deberá ajustar sus tarifas de flete se tendrá que negociar con el cliente, una vez más, ante la serie de incrementos que se tienen desde el año pasado”, comentó.

Señaló que al alcanzar el precio del diesel 17.10 por litro, la inestabilidad económica de las empresas de transporte ha sido irremediable, para así situarlas en un punto cercano a la reducción severa de operaciones o finalmente la quiebra.

Moreno Sesma, calificó de desfavorable del todo el panorama que se observa para el sector transporte de carga, cuya sobrevivencia ya no dependerá al cien por ciento del instinto comercial, sino de las reconsideraciones que se pudieran dar del Gobierno.

Por lo que respecta al cobro de derecho de paso de los nueve municipios del estado de Nuevo León, dio que ante la restricción, la mayoría delas empresas decidieron recurrir a los amparos de tipo federal.

Mencionó que con este cobro pretendido, además del transportista, será afectado igual el cliente, pero mayormente la ciudadanía al no llegar mercancía, entre ella los alimentos, esto en el caso de que se dé una paralización de actividades ante el cierre de tránsito a autotransporte en la imposibilidad de pagar.