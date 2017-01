Opcional en gasolineras establecer precio Magna en 13.06 o 16.03 pesos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enero 10 – . El precio de las gasolinas en los expendios es opcional, pues si bien existe un convenio para darla en 13.26 pesos el litro, que es lo más barato, no todos aceptaron. De esto modo, es el usuario quien determinará donde surtir de acuerdo al precio que le convenga.

De acuerdo a la información del presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, José Luís Palos Morales, el convenio logrado con Pemex determina en 13.26 por litro, esto es sin el subsidio el que absorberá el empresario en el compromiso de que le sea retornado por el Gobierno Federal en un plazo perentorio.

La integración del convenio logrado a razón de la intervención del alcalde Enrique Rivas Cuéllar, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca y la diputada federal Yahleel Abdala, no obliga a participar a todas las gasolineras, sí permite el costo del litro más barato y logra evitar el cierre de expendios mediante la dispensa del cobro del subsidio y así beneficiar a usuarios.

“Sí hay gasolineras que no le quisieron entrar al convenio pues fue opcional, esto es que darán el litro en 16.03 pesos el litro, mientras que la mayoría decidió por vender sin el cobro del subsidio o sea en 13.26 y en el compromiso de que el Gobierno Federal lo retornará a los gasolineros a la menor brevedad”, dijo.

Dijo que al quedar opcional la aplicación de los precios, será el usuario quien determine comprar donde mejor le convenga, pero lo más importante es que se evitará el cierre de gasolineras ante lo lesivo del pago del subsidio

Observó que será el público consumidor quien deberá estar pendiente sobre los costos que se ofrecen en los distintos expendios y determinar por el precio más barato, cuya diferencia correrá a cargo del expendedor.

Palos Morales, dijo; “Nos ofrecieron devolvernos el subsidio en un corto plazo, pues tenemos que invertirlo. Ahorita hay quienes cobran con subsidio la gasolina o sea más cara, pero hay otros que cerraron porque no tienen ya recursos para subsidiar”.